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國內首檔主動金融主題ETF首次配息公告出爐 00998A年化配息率逾10%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

國內首檔金融主題主動式ETF-主動復華金融股息（00998A）、主動復華金融債息（00986D）首次配息公告出爐。根據復華投信官網公告顯示，季配息的00998A每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.404元，月配息00986D則為0.09元。若以1日收盤價（16.03元、14.71元）估算，00998A、00986D年化配息率各約10.08%、7.34%。

預計此次除息交易日為6月17日，投資人欲參與此次除息，最後買進日為6月16日，收益分配發放日則在7月13日。

理財達人表示，金融股波動性相對較小，加上同時擁有產業創新、成長及息收題材特色，將是科技股以外的重要配置。00998A布局以股息率突出的歐洲金融股為主軸、美日為輔，同時挑選有寡占潛力的新興金融創新科技股，進一步提升報酬空間；00986D則是以追求收息為主，債信改善的資本利得為輔，並發掘債信大幅改善的金融股，主動掌握賺取資本利得的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融股 配息

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