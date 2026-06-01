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00981A配息出爐、6月16日除息 台灣經濟成長強勁帶動股市長線多頭

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

近期台股表現強勢，市場交投熱絡，產業呈現健康輪動，帶動投資人對股市前景的信心。統一投信投研團隊表示，台灣強勁的經濟成長成為股市最堅實的後盾，4月製造業PMI創下4年多以來最快增速。受惠AI伺服器與半導體的拉貨動能，台灣出口年增率已連續30個月成長。基本面穩健，使今年台股因非基本面因素影響而短線拉回時，投資人承接意願仍偏正向，並促成股市V型反轉。

統一投信投研團隊表示，近期市場焦點高度集中在AI產業的發展驗證，從AI代理人生態系持續發展，及AI巨頭們亮眼的財報及展望，皆確立了AI基礎建設需求正從四大雲端服務商，擴散至主權AI與更廣泛的企業客戶，整體產業鏈蓬勃發展。此一趨勢不僅鞏固了台灣在全球供應鏈的核心地位，更意味著AI的長期成長故事遠未結束，使台股仍有機會震盪向上。

主動統一台股增長（00981A）第二次除息的收益分配期前公告已經出爐，預計配發金額每受益權單位為0.63元；本次配息時程及每單位預估配息金額，皆已揭露於統一投信官網，實際配息金額則預計6/12公布。00981A將於6/16除息，投資人參與本次配息的最後買進日為6/15，配息收益預估於7/9到帳。

主動統一台股增長為季配息，保管銀行為彰化銀行。統一投信表示，若將配息帳戶設定為彰化銀行，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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