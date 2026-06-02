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00981A配息0.63元年化殖利率近8％！股民兩派論戰：續抱等息還是趁高出場？

聯合新聞網／ 綜合報導
主動統一台股增長ETF（00981A）將發放每單位0.63元配息，年化殖利率約7.9%，引發股民熱議。部分投資人積極看好其成長潛力，另有網友對股價漲勢提出疑慮，討論兩派意見。 中央通訊社
主動統一台股增長ETF（00981A）將發放每單位0.63元配息，年化殖利率約7.9%，引發股民熱議。部分投資人積極看好其成長潛力，另有網友對股價漲勢提出疑慮，討論兩派意見。 中央通訊社

主動統一台股增長ETF（00981A）公布第二次配息初估，每單位擬配發0.63元，以1日收盤價31.7元計算，年化殖利率約7.9%，消息曝光後引發PTT股板熱烈討論。除了配息金額高於首次配發的0.41元外，不少投資人也關注00981A近期績效表現與未來成長空間，網友意見呈現兩極，有人看好兼具資本利得與配息優勢，也有人認為股價漲勢已趨緩，開始考慮獲利了結。

根據統一投信公告，00981A將於6月16日除息，最後買進日為6月15日，預計7月9日發放股息。該ETF採季配息機制，今年3月首次配息0.41元且當日完成填息。本次配息來源同樣以資本利得為主，投信也持續看好AI產業發展及台灣半導體供應鏈優勢，認為在AI需求帶動下，台股仍有機會維持震盪向上的格局。

一名網友在PTT分享相關新聞後，引發投資人對00981A配息能力的討論。不少人認為此次配息金額符合市場預期，甚至超出部分投資人的想像，直呼「有點厲害」、「7.9％還蠻強的」。也有支持者認為00981A兼具成長與配息特性，不僅能透過操作創造資本利得，還能定期發放股息，「有配息又有成長」的模式相當吸引人。部分網友更提到，過去市場也曾質疑其配息策略，但後續淨值與績效表現依舊亮眼，因此對後市仍抱持信心。

從留言內容觀察，多數支持者認為00981A今年以來績效表現仍具競爭力，甚至有人指出在主動式ETF中排名前段班。有網友表示，「上次配息也被罵爛，結果後來漲了50％」，認為市場常過度聚焦配息而忽略總報酬表現。也有人強調，配息來自資本利得且不需負擔二代健保補充保費，對投資人而言具有一定吸引力，甚至有持有多張部位的網友分享續抱意願不變。

不過，另一派投資人則持保留態度。部分網友認為近期股價已來到31元附近，漲勢明顯趨緩，「漲不太動了」、「今天全出掉了」等聲音陸續出現。也有人質疑ETF配息本質上只是將獲利提前分配給投資人，形容是「左手配右手」，甚至認為與其追求配息，不如直接持有個股或槓桿型ETF。此外，也有網友批評市場過度強調年化殖利率數字，提醒投資人仍應回歸整體績效與資產配置角度評估，而非單純以配息高低作為投資依據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 台股 ETF 季配息

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