40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

是什麼樣的理由讓高配息ETF大華優利高填息30（00918）今天（1日）單日的漲幅達到4％以上、漲得比台灣50正二、主動式ETF績效王主動統一台股增長（00981A）還要高很多？ 又是什麼樣的原因讓00918宣布驚人的配息金額，達到破紀錄的1.26元？這可是年化配息率達到17％、定存利率的10倍這麼高啊！ 很明顯第一個問題的答案就在第二個題目裡，而00918為什麼會突然從前一季配息0.62元，一下子拉高一倍到1.26元？顯然有許多的眉角以及後續影響在其中：

2026-06-01 11:38