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40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%
復華台灣科技優息ETF（00929）配息金額再創新高。根據復華投信官網1日公告顯示，00929最新每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.26元，較上個月的0.13元倍增，也是今年來第四度調升配息金額。
若以今日收盤價30.8元估算，單次配息率為0.84%、預估年化配息率10.12%，預計此次將於6月17日除息，6月16日為最後買進日，7月13日入帳。
00929自2025年底調整指數與成分股後，搭上AI浪潮與科技股強勢表現，前幾大持股如聯電（2303）、聯發科（2454）、大立光（3008）等接連創高，帶動今年來績效表現亮眼，繳出75.1%報酬率，甚至超越台積電（2330）、0050，以及多檔主動式ETF。
在台股屢創新高之際，00929績效同樣持續攀升，並進一步提高配息金額。不僅回饋長期持有的投資人，也為看好AI長線趨勢、準備逢低加碼的投資人，保留了伺機布局的空間。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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