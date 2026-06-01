00961預計配息0.15元！年化飆破14%登頂月配王 高股息資金回流、市場聚焦
台股6月首個交易日開出大紅盤，加權指數今（1）日盤中狂飆逾千點，強勢站上4萬5千點大關。在電子與金融權值股領軍下，高股息ETF族群全面走揚，多檔熱門標的同步創下歷史新高，宣告高股息旋風再度吹起。
法人指出，面對全球市場震盪，投資人深諳「現金流為王」的硬道理，高配息商品依然備受市場青睞，資金回流態勢明顯。
資本利得大豐收 迎來新一波配息熱潮
投信法人分析，這波高股息ETF重回市場焦點，關鍵在於成分股精準搭上台股此波強勁的漲幅熱潮，隨著成分股自第二季起展開爆發式反彈，高息ETF累積了極為雄厚的資本利得，進而迎來新一波「配息熱」，讓投資人股息與價差雙收。
觀察今日盤面，大華優利高填息30（00918）與群益台灣精選高息（00919）雙雙叩關30元整數大關。
00918受惠於上周五公告本季擬配息1.26元，較上季翻倍，年化配息率高達17.3%，激勵今日股價大漲4.32%，收盤價30.46元，近一個月漲幅達29.12%；而00919今日亦勁揚3.41%，收盤價同樣站上30元，市場高度期待其盤後公布的最新配息表現。
00961公告除息 月配息逾14%引發關注
在這波資本利得與配息雙引擎驅動的熱潮中，FT臺灣永續高息（00961）的表現同樣引發市場高度關注。
00961今日單日漲幅達4.24%，收在12.78元，近一個月累計漲幅高達23.24%。
據今日下午最新公告，00961每單位預計配發0.15元，若以今日收盤價計算，年化配息率飆破14%，不僅較前一次的12%顯著躍升，更一舉拿下當前「月配息ETF」的最高配息寶座。
值得注意的是，00961過去連續11次除息皆順利完成「次次填息」的紀錄，在當前震盪的市況下，展現出穩健的防禦與填息實力。
|股票代號
|股票名稱
|20260601收盤價
|近1日漲幅（%）
|近20日漲幅（%）
|00918
|大華優利高填息30
|30.46
|4.32
|29.12
|00961
|FT臺灣永續高息
|12.78
|4.24
|23.24
|00878
|國泰永續高股息
|31.99
|4
|22.33
|00934
|中信成長高股息
|28.19
|3.83
|17.75
|00900
|富邦特選高股息30
|19.58
|3.49
|24.71
|00919
|群益台灣精選高息
|30
|3.41
|25.21
|0056
|元大高股息
|51.9
|3.39
|23.81
|00731
|復華富時高息低波
|79.85
|2.9
|10.06
|00946
|群益科技高息成長
|15.32
|2.82
|28.74
|00713
|元大台灣高息低波
|57.95
|2.48
|9.24
|00940
|元大台灣價值高息
|12.27
|2.42
|16.52
|00915
|凱基優選高股息30
|29.72
|2.27
|18.5
|TWA00
|加權指數
|45337.91
|1.35
|11.38
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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