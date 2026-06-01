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00961預計配息0.15元！年化飆破14%登頂月配王 高股息資金回流、市場聚焦

聯合新聞網／ 綜合報導
台股6月首個交易日開出大紅盤，加權指數今（1）日盤中狂飆逾千點，強勢站上4萬5千點大關。台股示意圖／聯合報系資料照
台股6月首個交易日開出大紅盤，加權指數今（1）日盤中狂飆逾千點，強勢站上4萬5千點大關。台股示意圖／聯合報系資料照

台股6月首個交易日開出大紅盤，加權指數今（1）日盤中狂飆逾千點，強勢站上4萬5千點大關。在電子與金融權值股領軍下，高股息ETF族群全面走揚，多檔熱門標的同步創下歷史新高，宣告高股息旋風再度吹起。

法人指出，面對全球市場震盪，投資人深諳「現金流為王」的硬道理，高配息商品依然備受市場青睞，資金回流態勢明顯。

資本利得大豐收 迎來新一波配息熱潮

投信法人分析，這波高股息ETF重回市場焦點，關鍵在於成分股精準搭上台股此波強勁的漲幅熱潮，隨著成分股自第二季起展開爆發式反彈，高息ETF累積了極為雄厚的資本利得，進而迎來新一波「配息熱」，讓投資人股息與價差雙收。

觀察今日盤面，大華優利高填息30（00918）與群益台灣精選高息（00919）雙雙叩關30元整數大關。

00918受惠於上周五公告本季擬配息1.26元，較上季翻倍，年化配息率高達17.3%，激勵今日股價大漲4.32%，收盤價30.46元，近一個月漲幅達29.12%；而00919今日亦勁揚3.41%，收盤價同樣站上30元，市場高度期待其盤後公布的最新配息表現。

00961公告除息 月配息逾14%引發關注

在這波資本利得與配息雙引擎驅動的熱潮中，FT臺灣永續高息（00961）的表現同樣引發市場高度關注。

00961今日單日漲幅達4.24%，收在12.78元，近一個月累計漲幅高達23.24%。

據今日下午最新公告，00961每單位預計配發0.15元，若以今日收盤價計算，年化配息率飆破14%，不僅較前一次的12%顯著躍升，更一舉拿下當前「月配息ETF」的最高配息寶座。

值得注意的是，00961過去連續11次除息皆順利完成「次次填息」的紀錄，在當前震盪的市況下，展現出穩健的防禦與填息實力。

股票代號股票名稱20260601收盤價近1日漲幅（%）近20日漲幅（%）
00918大華優利高填息3030.464.3229.12
00961FT臺灣永續高息12.784.2423.24
00878國泰永續高股息31.99422.33
00934中信成長高股息28.193.8317.75
00900富邦特選高股息3019.583.4924.71
00919群益台灣精選高息303.4125.21
0056元大高股息51.93.3923.81
00731復華富時高息低波79.852.910.06
00946群益科技高息成長15.322.8228.74
00713元大台灣高息低波57.952.489.24
00940元大台灣價值高息12.272.4216.52
00915凱基優選高股息3029.722.2718.5
TWA00加權指數45337.911.3511.38

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 配息 月配息

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