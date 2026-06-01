00961預計配息0.15元！年化飆破14%登頂月配王 高股息資金回流、市場聚焦

台股6月首個交易日開出大紅盤，加權指數今（1）日盤中狂飆逾千點，強勢站上4萬5千點大關。在電子與金融權值股領軍下，高股息ETF族群全面走揚，多檔熱門標的同步創下歷史新高，宣告高股息旋風再度吹起。

法人指出，面對全球市場震盪，投資人深諳「現金流為王」的硬道理，高配息商品依然備受市場青睞，資金回流態勢明顯。

資本利得大豐收 迎來新一波配息熱潮

投信法人分析，這波高股息ETF重回市場焦點，關鍵在於成分股精準搭上台股此波強勁的漲幅熱潮，隨著成分股自第二季起展開爆發式反彈，高息ETF累積了極為雄厚的資本利得，進而迎來新一波「配息熱」，讓投資人股息與價差雙收。

觀察今日盤面，大華優利高填息30（00918）與群益台灣精選高息（00919）雙雙叩關30元整數大關。

00918受惠於上周五公告本季擬配息1.26元，較上季翻倍，年化配息率高達17.3%，激勵今日股價大漲4.32%，收盤價30.46元，近一個月漲幅達29.12%；而00919今日亦勁揚3.41%，收盤價同樣站上30元，市場高度期待其盤後公布的最新配息表現。

00961公告除息 月配息逾14%引發關注

在這波資本利得與配息雙引擎驅動的熱潮中，FT臺灣永續高息（00961）的表現同樣引發市場高度關注。

00961今日單日漲幅達4.24%，收在12.78元，近一個月累計漲幅高達23.24%。

據今日下午最新公告，00961每單位預計配發0.15元，若以今日收盤價計算，年化配息率飆破14%，不僅較前一次的12%顯著躍升，更一舉拿下當前「月配息ETF」的最高配息寶座。

值得注意的是，00961過去連續11次除息皆順利完成「次次填息」的紀錄，在當前震盪的市況下，展現出穩健的防禦與填息實力。

股票代號 股票名稱 20260601收盤價 近1日漲幅（%） 近20日漲幅（%） 00918 大華優利高填息30 30.46 4.32 29.12 00961 FT臺灣永續高息 12.78 4.24 23.24 00878 國泰永續高股息 31.99 4 22.33 00934 中信成長高股息 28.19 3.83 17.75 00900 富邦特選高股息30 19.58 3.49 24.71 00919 群益台灣精選高息 30 3.41 25.21 0056 元大高股息 51.9 3.39 23.81 00731 復華富時高息低波 79.85 2.9 10.06 00946 群益科技高息成長 15.32 2.82 28.74 00713 元大台灣高息低波 57.95 2.48 9.24 00940 元大台灣價值高息 12.27 2.42 16.52 00915 凱基優選高股息30 29.72 2.27 18.5 TWA00 加權指數 45337.91 1.35 11.38

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