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00918年化直衝17.26%！專家讚「一手股息一手價差」：靠第一大持股國巨暴衝

聯合新聞網／ 謝宜孝
「大華優利高填息30」（00918）近日宣告擬配1.26元。記者余承翰／攝影
「大華優利高填息30」（00918）近日宣告擬配1.26元。記者余承翰／攝影

AI狂潮持續延燒，台股走出史無前例的多頭漲勢，不只是AI族群創新高，不少高股息ETF也喜迎春燕，股價、配息也跟著屢創新高，尤其是近日宣告擬配1.26元的季配高股息ETF的「大華優利高填息30」（00918），若以評價日收盤股價計，配息率竟高達約17.26%、消息一出震撼市場！

除息日期單次配息額（元）單次配息率（%）
2026/6/191.264.32
2026/3/190.622.59
2025/12/180.572.51
2025/09/180.522.29
2025/06/190.703.16
2025/03/200.703.02
2024/12/190.843.51
2024/09/190.783.17
2024/06/190.803.18
2024/03/180.703.19
2023/12/180.673.14
2023/09/180.753.62
2023/06/160.201.10

註：單次配息率以評價日收盤價計算

資料來源：投信官網、自行整理

不過令人好奇的是，配息如此優渥，那績效表現又會是如何？總不能一手拿了股息、一手賠了價差。

先來看績效。

一樣是高股息 多頭報酬兩樣情

在績效部分，直接抓今年以來的表現，同時也能看出在這波史詩及牛市下誰最會漲。

不過高股息ETF畢竟是以配息為主打特色，漲幅自然無法像市值型或科技型ETF那樣出現動輒50%、60%以上的漲幅，畢竟是不同性質和種類的產品，比較基礎也不同。

名稱（代號）今年來績效
國泰永續高股息（00878）47.74%
元大高股息（0056）43.18%
群益台灣精選高息（00919）33.87%
大華優利高填息30（00918）32.61%
凱基優選高股息30（00915）29.50%
兆豐永續高息等權重（00932）21.87%
元大台灣高息低波（00713）15.22%
復華富時高息低波（00731）14.76%

註：報酬數值含息；今年來為2025.12.31～2026.05.29

資料來源：XQ全球贏家、自行整理

從績效成績上，大概可以分成3種級距：40%以上、30%～40%，以及30%以下。

前2組績效之所以特別強，最大的原因之一就是和成分股有關，除了金融族群是基本盤以外，大多含有不少部位的電子和AI供應鏈的相關個股，例如聯發科、聯電等。

00918則有國巨、聯電、廣達等...，也是含有不少AI股在其中，尤其是第一大持股國巨，光是5月單月漲幅就高達115.47%，非常強勢。

而訴求「低波」的2檔老牌的高股息ETF績效則是敬陪末座，原因也不難理解，低波的指數設計某方面來說是種雙面刃——在熊市時相對抗跌，但在牛市時也就很難跟漲。

至於本次主角的00918，表現與00919差異其實並不大，以32.61%的成績位居季配高股息的前段班。

季配高息ETF「死亡之組」績效比較

除息時間落在3月、6月、9月和12月的高股息ETF，市場關注度極高、競爭非常激烈，又有死亡之組的稱呼。

另外，因為實際上有不少人會利用3檔季配高股息ETF來組成「月月配」組合，對於銀彈有限的小資族、只能擇一投資之下，選擇就變得很重要。

因此，若把死亡之組中的ETF拆出來做細部績效觀察，00918表現會和這次配息一樣令人吸睛嗎？

由於多數高股息ETF成立多不超過5年，因此統一以近3年績效做比較。

名稱（代號）近1年累積報酬（%）近2年累積報酬（%）近3年累積報酬（%）
大華優利高填息30（00918）9.5030.04105.59
群益台灣精選高息（00919）7.2826.1585.13
凱基優選高股息30（00915）-1.6320.6094.07
元大台灣高息低波（00713）2.8019.0374.10

註：本表依近1年報酬排序；數值皆含息；年度區間為完整會計年度

資料來源：MoneyDJ、自行整理

數字會說話，令人驚訝的是成立至今約3年多的00918，無論是在近1年、近2年還是近3年，居然都是組內表現最優秀的！

00918過去在配息、績效上都能繳出高水準的成績，也是現行市場中唯一考量成分股填息能力的高股息ETF，但受益人數卻只有少少的22萬多人，某方面來說也算是檔相對低調的高股息資優生。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 國巨 股息

謝宜孝

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