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國泰00875盤中股價創新高 全球資安指數表現突出

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

隨著生成式AI與Agentic AI快速發展，全球網路資安產業迎來新一波成長循環。近期HXR全球資安指數表現突出，5月上漲21.5%，創歷史新高，並且明顯優於費半指數及台股大盤，主要受惠於龍頭企業財報優於預期及AI安全需求快速升溫，帶動追蹤該指數的國泰網路資安ETF（00875）前三大持股的BlackBerry、CrowdStrike及Palo Alto Networks等核心成分股，股價持續大漲，00875 1日盤中股價創新高49.12元，成為本波資安產業上漲的重要受惠標的。

分析師指出，BlackBerry近期公布財報優於市場預期，近一月報酬67.7%，旗下QNX事業持續受惠於智慧車、工業物聯網及邊緣運算需求成長。市場尤其看好其與NVIDIA合作發展Physical AI應用，帶動QNX平台價值重新受到投資人關注，推升股價表現大幅領先同業。

其次，雲端資安龍頭CrowdStrike持續展現強勁競爭力，近一月報酬61.5%。市場看好其Falcon平台整合端點防護、雲端安全、身份驗證及威脅情報等多項功能，透過Falcon Flex方案提升客戶滲透率與經常性收入。近期多家華爾街機構上調目標價，認為在AI攻擊手法日益複雜下，CrowdStrike將持續受惠於企業資安支出成長趨勢。

00875第三大成分股的Palo Alto Networks則被視為AI Security浪潮下最大的受惠者之一，近一月報酬55.1%。公司近年積極推動平台整合策略，並將AI技術導入流量監控、威脅偵測及資安營運中心管理。近期更宣布透過新一代AI模型大幅提升漏洞發掘能力，並成為企業AI治理與安全架構的重要合作夥伴，帶動市值首度突破2,000億美元大關。

過去投資人擔憂AI可能取代部分軟體服務，但目前產業共識已逐步轉向AI愈普及，資安愈重要。尤其企業導入AI應用後，資料保護、身分驗證、模型安全及威脅監控等需求同步增加，使資安產業成為AI基礎建設不可或缺的一環，00875也躍升成為眾多海外ETF的績效黑馬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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