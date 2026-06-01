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今年吸粉前五大 ETF 出列！ 統一雙嬌00988A、00981A績效最會飆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年受益人增額前五大ETF績效比一比。（資料來源：CMONEY、三竹股市。2026/5/29。依今年報酬率排序）
今年受益人增額前五大ETF績效比一比。（資料來源：CMONEY、三竹股市。2026/5/29。依今年報酬率排序）

今年受益人增額前五大ETF，雖然依舊是由「國民ETF」元大台灣50（0050）居冠，但是有3檔主動式ETF憑藉著強績效，圈粉實力來勢洶洶。進一步比較這5檔ETF今年績效，0050反而墊底，入榜的主動式ETF的超額報酬實力全面壓過老牌被動式ETF。

據最新統計，今年受益人增額前五大ETF中，主動統一全球創新（00988A）今年股價大漲119.35%、以績效王之姿，吸引粉絲數增加13.3萬人，成長至17.8萬人，也是唯一入榜的海外型ETF，人氣隨績效同步攀升。

主動統一台股增長（00981A）今年報酬率達90.34%，受益人大舉增加73.3萬人，來到94萬人，實力與人氣兼具。主動復華未來50（00991A）今年績效87.58%，受益人增加14.9萬人。

相較之下，富邦科技（0052）、0050績效都不到7成，分別為66.31%、62.93%，受益人雖然分別增加17.9萬、92.1萬人，但績效已明顯落後入榜的主動式ETF。數據顯示，過去被視為「穩健首選」的指數型ETF，正面臨主動式ETF的強力挑戰。

ETF專家表示，「人氣不等於績效。」這句話在今年ETF市場中，再度得到印證。受益人增加最多的0050，因為追蹤大盤指數，所以不是漲最多的。值得注意的是，今年股價漲最多的ETF都來自統一投信，被稱為「統一主動式雙嬌」的00988A、00981A，一檔聚焦全球、一檔投資台股，適合做為資產配置的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

報酬率 00981A主動統一台股增長 00988A統一全球創新主動式ETF 0052富邦科技 0050元大台灣50 00991A主動復華未來50

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