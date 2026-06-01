00918單日飆漲4%、還贏正二！狂配1.26元年化達17% 專家：9月有望再配1塊多

是什麼樣的理由讓高配息ETF大華優利高填息30（00918）今天（1日）單日的漲幅達到4％以上、漲得比台灣50正二、主動式ETF績效王主動統一台股增長（00981A）還要高很多？

又是什麼樣的原因讓00918宣布驚人的配息金額，達到破紀錄的1.26元？這可是年化配息率達到17％、定存利率的10倍這麼高啊！

很明顯第一個問題的答案就在第二個題目裡，而00918為什麼會突然從前一季配息0.62元，一下子拉高一倍到1.26元？顯然有許多的眉角以及後續影響在其中：

一、拉抬基金規模

00918的基金規模自從去年站上800億元之後，就幾乎原地踏步，因為投資人的資金、市場討論的焦點都跑去主動式、市值型（配息、不配息）ETF身上了。

既然高配息ETF的老大哥 00878都配出歷史新高數字，00918乾脆也來下出配息的重手，給出近2倍的紅包，這樣才有辦法重新搶回投資人的資金及關愛的目光。

二、淨值成長當本錢

拿得出高配息來發錢，口袋一定是有所本，00918近一個月的績效25.11％，接近大盤的兩倍，淨值更是從每股24元成長到30元，所以配出一塊多的錢，根本是小case。

而且台股的除息旺季還沒有開始，所以這次00918的1.26元配息絕大部分都來自於換股後的資本利得、不是股利所得，投資人不必擔心會被課到太多的健保補充保費喔！

三、成份股換對了

為什麼最近00918的淨值成長幅度高過大盤表現、以致於累積了超高配息的實力？

主要是00918早一步大舉加碼了近期股價狂飆的國巨、聯電、廣達、華碩等AI科技受惠股，加上原有的長榮、中信金、富邦金等金融股也開始上漲所致。

這些00918成份股的後續業績都頗受好評，再加上台股的除息旺季陸續到來，所以預期00918的超高配息數字不會只有6月這一次，9月應該也會是1塊多的配息。

四、帶動超高配息浪潮

最重要的是，00918這次超級誇張、年化配息率高達17％的做法，勢必帶動接下來的00919、0056等高配息ETF也跟進大幅拉高配息金額，因為你們這些基金投資者拿到這麼多的配息錢，大部分也是會再投入高配息ETF的世界裡，因為有讓你們「嚐到甜頭」了啊！

況且高配息ETF的長期績效可能輸給主動型、市值型ETF，不如在配息方面，誇張到讓其他類型的ETF都看不到車尾燈，徹底發揮高配息ETF的魔力吧！

不信的話，你們就等著看00919這次公布出來的配息金額，肯定也是高到讓投資人的下巴都掉下來、找也找不到的地步啊！

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