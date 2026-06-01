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美指連三天同創新高 2檔美股ETF 將在6月8日開募

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國三大指數創新高次數與今年來表現。（資料來源:CMONEY、2026/5/29）
美國三大指數創新高次數與今年來表現。（資料來源:CMONEY、2026/5/29）

美股三大指數連續3天同步創下收盤歷史新高，統計今年來S&P 500指數上漲10.73%、NASDAQ指數上漲16.05%、道瓊指數上漲6.18%。今年以來美股頻創新高，顯示出美股多頭強勢氣焰，市場法人也紛紛看好美股後市。

群益投信美股ETF研究團隊表示，統計今年以來美股指數創新高次數以S&P 500指數22次最多，其次是NASDAQ指數18次，道瓊指數12次，不過相較去年創新高次數而言，還有很多的成長空間。美股雖持續創新高，但仍有不同題材輪漲，整體來看，美股在基本面轉佳、資金面充沛的態勢下，後市仍可期。美股ETF相較個股波動來的小，因此，建議投資人不妨以美股ETF介入。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，美股現階段仍應關注基本面的經濟及企業盈利，今年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐，美股營利率、獲利率逐季上揚，顯示企業營收不僅持續增長，獲利品質與經營效率也同步提升，目前趨勢上仍有利美股後市表現。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含強調，近期美國就業、消費等經濟數據維持強勁，顯示景氣仍具韌性；同時，美國財報季結果亮眼，在企業獲利持續成長帶動下，資金回流成長型資產，使科技為首的成長股再度成為盤面亮點。今年AI科技類股題材充沛，都有機會帶動下半年科技類股表現；加上聯準會目前仍維持低利率政策，資金寬鬆有利支撐股市上漲動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 ETF NASDAQ

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