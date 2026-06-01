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全球 ETF 動向：科技與趨勢型配置吸引資金進駐 新興市場債迎活水

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
貝萊德iShares ETF資金流向。(資料來源：Bloomberg、貝萊德整理)
貝萊德iShares ETF資金流向。(資料來源：Bloomberg、貝萊德整理)

在全球利率維持高檔、政策與地緣政治不確定性仍高的背景下，ETF資金流向出現明顯變化。以貝萊德iShares全球ETF為觀察指標，2026年5月16至22日資金流向顯示，股票轉為小幅流出，新興市場流出幅度擴大；相較之下，資金持續流入固定收益。

從股票市場來看，整體股票ETF由前一周資金回流轉為小幅流出。不過，市場並非全面轉空，科技與趨勢型配置仍持續吸引資金進駐，顯示投資人並未放棄股市機會，而是轉向相對更具成長性的產業。

觀察區域差異，資金流向走勢明顯分散。全球型股票ETF仍有資金流入，但日本、歐元區與新興市場ETF出現較大幅度流出。其中，新興市場單周流出逾21億美元，顯示在不確定性升高的環境下，資金傾向回流流動性較佳、風險較可控的成熟市場。

相較之下，固定收益市場持續吸引資金。固定收益ETF淨流入約76.8億美元，主要集中在美國國債與投資等級債券，其中，美國國債單周吸金達38.6億美元，投資等級債亦吸引 21.6 億美元資金流入，顯示在利率維持高檔環境下，資金偏好具收益性與流動性的債券，也反映較高品質的資產仍是資金主要的配置選擇。

與此同時，商品ETF本週小幅流出，顯示市場對大宗商品配置維持觀望態度。在利率走勢未明的情況下，商品短期較難提供穩定收益，相較之下，債券配置吸引力更為突出。

貝萊德iShares研究團隊指出，在利率維持高檔與市場波動加劇的環境中，債券提供相對明確的收益來源與流動性優勢，因而成為投資人調整風險時的重要配置工具。特別是在政策前景仍不明朗時，具信用品質與收益能見度的投資等級債，更容易成為優先配置標的。

市場資金並未全面撤出，但配置更趨保守與選擇性：股票呈現區域分化，新興市場持續承壓，而債券則持續吸引資金，成為主要防禦去向。反映在不確定環境升溫下，資金正逐步轉向相對穩健與具收益能見度的資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

新興市場 科技 債券

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