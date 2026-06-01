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統一 ETF 00988A 獲准追募、開放新額度申購

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

主動統一全球創新（00988A）追加募集已獲主管機關核准，並於5月29日恢復初級市場申購新額度。統一投信提醒，ETF有市價與淨值兩種價格，在台股開盤時段，統一投信官網提供ETF即時預估淨值可供查詢(https://pse.is/8zqyx2)，建議投資人交易前先查詢當前溢價狀況，避免因短線追價承擔溢價風險。

主動統一全球創新（00988A）為主動式跨國投資股票型ETF，無漲跌幅限制。因投資策略為全球布局，大部分持股為跨時區交易，ETF市價漲跌及即時預估淨值變化，可能受到國際政經情勢、匯率波動、交易市場時區落差、投資人預期心理及情緒變化等因素影響，投資人交易前需考慮市價與淨值之間的差距，並評估其折溢價合理性再做交易決策。

統一投信表示，市價相對於淨值，可能因市場波動出現溢價或折價情況。若投資人因市場熱度高漲，持續追價買進一檔已出現溢價的ETF，可能持續推高溢價幅度。當市場價格遠高於淨值時，投資人買入的可能不只是資產，還包含昂貴的「溢價」。待市場機制恢復正常運作、投資人情緒降溫時，ETF溢價收斂，即便ETF淨值上漲，投資人仍可能因為先前買進時的溢價幅度較高，面臨市價修正風險，故交易前應審慎評估價格合理性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 統一投信

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