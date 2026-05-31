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00918一次配1.26元震撼市場！置板凳等00919表演…高股息ETF配息大戰再掀話題
高股息ETF配息旺季登場，大華優利高填息30（00918）公告最新預估配息金額，每單位將配發1.26元，消息一出立刻引發投資人熱議。由於以上周收盤價29.2元計算，單次配息率約4.32%，不僅創下市場話題，也讓不少投資人開始期待即將公布配息的群益台灣精選高息（00919）表現。
根據大華銀投信公告，00918本次預估每受益權單位配發1.26元現金股利，除息交易日為6月18日，收益分配發放日為7月13日。
由於實際配息仍須視基金最終發行單位數而定，因此公告中特別提醒，最終配發金額可能與預估數字有所差異。
消息曝光後，不少投資人開始將焦點轉向即將公布配息的00919，認為近期高股息ETF整體表現強勢，市場對配息水準抱持高度期待。
對於00918此次配息表現，不少網友相當驚喜表示，「棒棒」、「太6了吧...」、「好猛」、「太扯了吧」、「太強了吧」；部分持有人則分享持股心得，「還好沒賣掉..」、「年前出清00713換00918真的是選對了」。
另外，市場也出現對00919的期待與壓力聲浪，「00919不能輸！」、「00919敢配不到一塊別想上三字頭」、「置板凳，等00919表演...」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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