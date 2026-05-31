00918狂配1.26元拉高天花板…00919將輸人不輸陣？棒棒：之前估0.8-0.82太過保守了嗎

大華優利高填息30（00918）暴力配息後，群益台灣精選高息（00919）會「輸人不輸陣」嗎？

大家有看到00918最新公佈的2026年Q2配息嗎？直接開出1.26的超狂數字，真的是名副其實的「暴力配息」啊！

回顧這兩檔人氣高股息ETF的「相愛相殺」史：

從2025年的戰況來看，00919幾乎是常勝軍（Q1、Q2、Q3都勝出！），直到2025年Q4才被00918以0.565短暫超車。到了2026年Q1，00919又以0.78霸氣扳回一城。

但這次2026年Q2，00918直接把配息天花板拉高到1.26...

看到這個數字，我不禁懷疑人生：原來我之前估的0.8-0.82太過保守了嗎？！

00919這次配息，真的會像如同過往一樣，每次宣布都硬是要贏00918ㄧ丁點嗎？

如果00919真的開出1.28，那這場高股息大戰就太精彩啦！不管誰輸誰贏，有甜甜的股息可以領，我們這些股民絕對都是最大贏家！

大家覺得00919這次會開出多少配息呢？我的0.8預測是不是準備要被狠狠打臉了

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