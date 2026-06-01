群益兩檔美股ETF 8日開募

群益標普500（009823）、群益美國科技巨頭（009824）一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能，預計6月8日開募。

統計顯示，美股在第1季下跌後，若連兩月反彈，6月進場美股的後市報酬仍可期待。今年第1季，美股因為AI衝擊軟體業及美伊衝突而回檔修正，隨後受惠於財報顯示AI支出轉為收入成效浮現、美伊暫時停火等利多激勵，在4、5月展開反彈行情。根據歷史經驗，6月正是布局進場美股的好時機。

群益投信美股ETF研究團隊表示，統計金融海嘯以來，美股遭遇雷曼兄弟倒閉恐慌蔓延到2009年、2018年川普首提對中貿易調查、2020年新冠疫情蔓延全球，股市因而在第1季回檔修正，但隨即迎來強勁的第2季。如果在當年6月進場布局美股，後一個月、三個月、六個月平均上漲0.8%、11.1%、13.4%，展現美股的強韌。

ETF理財達人表示，台灣投資人最熟悉的海外市場就是美股，由於美股是全球最重要的國際股市，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。

因此，投信也趁勝積極搶進市場。群益標普500、群益美國科技巨頭兩檔美股ETF即將在8日展開募集，讓投資人廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，也能同時投資市值型與主題型美股ETF。

群益標普500經理人謝明志表示，美股下半年平均漲幅都有一成以上，勝率也都超過八成。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利穩健，有助支持美股表現延續。S&P 500指數涵蓋11大產業，各有耳熟能詳的優質龍頭企業，也都各擁利基與相關投資契機，現階段布局將有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭經理人李晉含強調，目前企業獲利仍維持強勁成長，AI投資、營運槓桿改善與需求回升，持續支撐獲利動能。

展望後市，企業獲利預期仍有上修空間，美股獲利貢獻高度集中於AI巨頭，科技股中AI代理帶動新應用市場擴張，中長期成長趨勢仍具支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。