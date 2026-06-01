快訊

南澳神祕沙灘再傳意外！狂浪襲捲1女抓浮球獲救、1男失蹤 義消車也被捲走

聽新聞
0:00 / 0:00

群益兩檔美股ETF 8日開募

經濟日報／ 張瀞文

群益標普500（009823）、群益美國科技巨頭（009824）一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能，預計6月8日開募。

統計顯示，美股在第1季下跌後，若連兩月反彈，6月進場美股的後市報酬仍可期待。今年第1季，美股因為AI衝擊軟體業及美伊衝突而回檔修正，隨後受惠於財報顯示AI支出轉為收入成效浮現、美伊暫時停火等利多激勵，在4、5月展開反彈行情。根據歷史經驗，6月正是布局進場美股的好時機。

群益投信美股ETF研究團隊表示，統計金融海嘯以來，美股遭遇雷曼兄弟倒閉恐慌蔓延到2009年、2018年川普首提對中貿易調查、2020年新冠疫情蔓延全球，股市因而在第1季回檔修正，但隨即迎來強勁的第2季。如果在當年6月進場布局美股，後一個月、三個月、六個月平均上漲0.8%、11.1%、13.4%，展現美股的強韌。

ETF理財達人表示，台灣投資人最熟悉的海外市場就是美股，由於美股是全球最重要的國際股市，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。

因此，投信也趁勝積極搶進市場。群益標普500、群益美國科技巨頭兩檔美股ETF即將在8日展開募集，讓投資人廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，也能同時投資市值型與主題型美股ETF。

群益標普500經理人謝明志表示，美股下半年平均漲幅都有一成以上，勝率也都超過八成。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利穩健，有助支持美股表現延續。S&P 500指數涵蓋11大產業，各有耳熟能詳的優質龍頭企業，也都各擁利基與相關投資契機，現階段布局將有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭經理人李晉含強調，目前企業獲利仍維持強勁成長，AI投資、營運槓桿改善與需求回升，持續支撐獲利動能。

展望後市，企業獲利預期仍有上修空間，美股獲利貢獻高度集中於AI巨頭，科技股中AI代理帶動新應用市場擴張，中長期成長趨勢仍具支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 美股 雷曼兄弟

延伸閱讀

一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能 009823、009824美股 ETF 6月8日開募

群益兩檔商品 下月開募

錢進ETF 二路進擊

009823、009824等7檔新基金將在6月募集 美股ETF最可期

相關新聞

群益兩檔美股ETF 8日開募

群益標普500（009823）、群益美國科技巨頭（009824）一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能，預計6月8日開募。

台股 ETF 國家隊青睞 八大行庫近一周鎖定市值型、科技型產品

台股近期高檔震盪，不過向來被視為「國家隊風向球」的八大公股行庫，近期仍持續加碼台股ETF。統計截至5月28日，八大公股行庫近一周買超台股原型ETF以市值型及科技型產品為主，其中凱基台灣TOP50（009816）、野村臺灣新科技50（00935）、及富邦旗艦50等ETF最受青睞，買超張數皆超過4,000張。

AI 鏈利多 相關 ETF 逢回布局

AI需求持續熱絡，第1季台股財報優於預期，分析師將台股2026年企業獲利年增率上修至40%，2027年更上修至25%，其中，AI供應鏈2026年獲利年增率上修至52%，可看出AI仍是唯一且最明確的主軸，中長線漲升行情延續，台股挑戰5萬點不是夢，建議短線拉回整理布局AI相關ETF或基金。

00918一次配1.26元震撼市場！置板凳等00919表演…高股息ETF配息大戰再掀話題

大華優利高填息30（00918）宣布每單位配息1.26元，配息率約4.32%，引發投資人熱議。隨著配息旺季來臨，市場期待即將公布的群益台灣精選高息（00919）的表現。除息日為6月18日，發放日為7月13日。

00918狂配1.26元拉高天花板…00919將輸人不輸陣？棒棒：之前估0.8-0.82太過保守了嗎

大華優利高填息30（00918）在2026年Q2暴力配息1.26元，引發市場關注。群益台灣精選高息（00919）能否在這場高股息競爭中反超，成為投資者熱議的焦點。該ETF過往表現不俗，但此次挑戰充滿不確定性。

00918股息配1.26元太誇張！重壓國巨、聯電大噴發…5月單月績效狂飆25％

大華優利高填息30（00918）將配發1.26元股息，單季殖利率約4.32%。近期股價因持有國巨及聯電大幅上漲，5月績效達25%。6月18日除息，股利預計於7月13日發放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。