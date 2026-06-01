台股 ETF 國家隊青睞 八大行庫近一周鎖定市值型、科技型產品

台股近期高檔震盪，不過向來被視為「國家隊風向球」的八大公股行庫，近期仍持續加碼台股ETF。統計截至5月28日，八大公股行庫近一周買超台股原型ETF以市值型及科技型產品為主，其中凱基台灣TOP50（009816）、野村臺灣新科技50（00935）、及富邦旗艦50等ETF最受青睞，買超張數皆超過4,000張。

市場人士指出，公股行庫布局向來偏重基本面穩健、具長期成長潛力的標的，因此其資金動向常被視為觀察市場信心的重要指標。本次獲得公股資金大幅加碼的ETF，多數聚焦大型權值股、半導體與AI供應鏈，反映官方資金對台灣科技產業長期競爭力仍具高度信心。

在官股買超前十大ETF中，富邦旗艦50ETF表現突出，近一周獲公股行庫買超逾4,000張，自5月以來累積報酬率達24.9%，居同類型產品前段班。隨著AI產業鏈持續受惠全球科技巨頭擴大資本支出，帶動相關權值股股價走強，也成為推升ETF表現的重要動能。

富邦旗艦50ETF經理人林威宇表示，近期台股雖面臨短線震盪，但市場低檔承接力道仍相當強勁，資金並未明顯退場。從產業面觀察，包括NVIDIA、Google、Meta及Microsoft等國際科技大廠持續擴大AI投資規模，帶動台灣半導體、AI伺服器及相關供應鏈維持成長。

林威宇指出，台灣供應鏈已逐步成為AI基礎建設的重要受惠者，相關產業中長期基本面依舊正向。隨著全球AI應用持續擴展，以及國際科技大廠加速布局新世代運算架構，台灣科技產業在全球供應鏈的重要性可望進一步提升。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，AI發展帶動新一輪科技周期，企業獲利成長與算力需求形成長線趨勢，從先進製程、記憶體到伺服器皆出現結構性成長。近日台股一再走高，亦反映相關台廠作為全球AI供應鏈核心的優勢。未來隨著AI應用深化，台灣產業鏈將有望持續受惠，帶動台股成長動能向上。

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