2兆債市新星 非投等債ETF 00990B 成分債居然預計有CoreWeave

觀察全台債券ETF規模變化，2026年以來整體債券ETF自2.65兆，微幅縮減至2.56兆元，顯示在股市頻創高檔、全球利率政策多變情況下，具收益與防禦特性的債券資產仍有配置需求，其中值得關注的是，非投等債ETF整體規模不減反增，雖市場討論度不高，卻持續吸引資產進駐，反映收益型資產仍是不少投資人默默加碼的配置選項。國泰投信6月將推出全新進化版的新一代非投等債ETF—國泰收益非投等債（00990B），預計於6月15日正式展開募集，主打10元親民發行價，協助小資或退休族，以低門檻輕鬆參與債券收益市場。

國泰投信ETF研究團隊指出，00990B具備多項優勢，上市後應有望迅速搶攻2兆元債券市場，其一，00990B追蹤指數為「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」，聚焦在短天期非投等債，債券剩餘年限介於1-5年，存續期間相對短，無論升降息環境，利率變動對債券價格的衝擊皆相當有限；其二，標的指數票面利率為8.78%，指數殖利率約8.4%；其三有「月配息與收益平準金」機制，適合作為投組中的防禦部位；而且息收屬於海外債券收益，免徵二代健保費，個人更享750萬免稅額度，免徵證券交易稅，具備稅務優勢。

針對投資人最關注的成分債，00990B預計持有多達200多檔的成分債，打包全球已開發市場美元計價公司債與金融債，囊括多家世界級企業，包含輝達多次砸大錢注資的資料中心營運商CoreWeave公司、全球知名客運航空公司美國航空、美國液化天然氣生產與出口公司Venture Global、以及日本電商巨頭樂天集團等，都是各個產業的佼佼者。

傳統第一代非投等債ETF多採被動買入，且可含CCC+以下債種；第二代則加入信評與票面利率篩選。國泰此次與國際知名債券指數公司彭博合作發行的00990B追蹤指數，則主打是「新一代」的非投等債ETF，鎖定「短天期」與「已開發市場」，挑選票面利率前30%、且剔除任一信評在CCC+以下之債券，篩選更嚴格，並透過創新的「明日之星」加權策略，更加聚焦有機會升評的債券，打造全新投資體驗，00990B募集期間每張1萬元，可輕鬆入手，預計募集期間是6月15至18日，屆時可洽各大銷售機構搶先布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。