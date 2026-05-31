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殖利率4%以上個股市值僅占大盤2% 台股高股息ETF面臨新挑戰

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
高股息股票佔台股市值變化。（資料來源：彭博財經社, 摩根資產管理。資料日期：2025年12月31日）
高股息股票佔台股市值變化。（資料來源：彭博財經社, 摩根資產管理。資料日期：2025年12月31日）

台股持續創高，但對高股息ETF來說，現階段反而要面臨一個兩難：要不就是為了維持配息率而被迫收斂選股範圍，再不然就是為了維持配息率而被迫改變選股策略。摩根資產管理表示，雖然台股ETF已成為熱門的理財運動，但在這個市場裡，多數受益人目前仍分布在高股息相關的ETF，投資人此時可檢視手上ETF的配息來源，若配息來源仍限於挑選高息股者，在高息個股占大盤市值逐步減少時，就有可能面臨淨值漲不動的困境。

主動摩根台灣鑫收ETF（00401A）產品經理陳柏翰表示，台股上漲的過程中，殖利率在4%以上的個股，占大盤市值的比重已從2025年底的17%收斂到12%~13%，殖利率在6%以上的股票市值，占大盤比重更從4%下滑到約2%，這種改變，對於訴求在高股息策略的經理人來說就會面臨挑戰，特別是投資範疇可能將更受限縮、或其選股策略恐被迫調整。

陳柏翰表示，目前已有相關的案例已經出現，由於AI供應鏈逐步擴散至各相關族群，所以近期那些曾經被定義為高息的科技股也出現明顯的漲勢，例如聯發科（2454）與聯電（2382）等科技股；若有佈局到相關個股的ETF自然受惠最大；但反觀若選股範圍僅側重金融、航運等傳統高股息類股，投資表現可能就相對落後。

儘管投資策略並無好壞對錯之分，短線績效也未必代表長期報酬，但在AI處於高速增長的時代，收益的來源必須要更加多元化，所以除只從股息來挑選標的外，另外，陳柏翰也提醒，若能額外透過掩護性買權所創造的權利金收入，不僅可以替收益來源增加多元化來源，也可以在大盤震盪時發揮保底的功能，讓投資可以走得更久。

00401A產品經理陳柏翰補充，當前的市場行情更凸顯主動選股的重要性，對追求收益的投資人來說，股息和權利金都可以成為收益來源，而且如果遇到大盤震盪時，權利金收入發揮保底的功能，若正逢大盤上漲時，有權利金收入當底氣，也可以讓經理人在選股時跳脫傳統高股息股票的選股範圍，把眼光放到更多成長股上，追求為ETF創造資本利得的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 高股息 殖利率

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