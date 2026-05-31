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大華銀ETF 00918配息1.26元 6月17日最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華優利高填息30ETF歷次填息表現。(資料來源：大華銀投信)
大華優利高填息30ETF歷次填息表現。(資料來源：大華銀投信)

大華優利高填息30（00918）最新一期配息評價為每受益權單位1.26 元，預計6月18日除息，投資人若想參與這次除息，最晚要在6月17日買進，這次股利將在7月13日發放。

2026年，台股走出史詩級漲勢，上半年漲幅達50%，帶旺許多高股息ETF股價走勢。根據證交所統計，大華優利高填息30 （00918）5月21日以來，連續5個交易日收盤價創新高，成分股動能驚人。長期報酬更亮眼，Lipper統計截至5月27日，00918成立以來含息總報酬率達到168%。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，台北國際電腦展（Computex Taipei）即將於6月2日正式登場，包括輝達CEO黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰都已提前抵台拜會台廠AI供應鏈，隨Computex下周展開，近期AI供應鏈的多方題材值得期待。

郭修誠表示，在AI供應鏈獲利高成長支撐下，今年以來台股飆漲，評價已屆相對高檔，預期台股將進入震盪走高格局；不過，股基本面堅實，若遇震盪建議投資人偏多思考布局。投資焦點仍為AI供應鏈，特別是具備缺貨漲價題材的類股，例如被動元件、記憶體等。

郭修誠建議，台股高檔震盪之際，可優先選擇具備「高股息」與「高填息」雙重優勢的ETF，一方面可滿足現金流需求、強化資產抗震力，另一方面在多頭市場中亦可分享成分股帶來的上漲動能，持續放大財富。根據大華銀投信官網，00918掛牌以來累計配息12次，共順利填息九次，成立以來含息總報酬翻倍成長，數據證明00918將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息的同時，亦不錯過財富長線成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Computex 台股

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