00918股息配1.26元太誇張！重壓國巨、聯電大噴發…5月單月績效狂飆25％

＊原文發文時間為5月29日

大華優利高填息30（00918）預估每單位將配發1.26元，以今日收盤價29.2元計算，單季殖利率約4.32%。

而且這次配息，相較上一季的0.62元，再成長0.64元，這期配息金額真的太太太誇張啦！

除了配息表現亮眼之外，近期00918的股價其實也非常強勢，不只股價突破29.2元、創下歷史新高，同時也代表上一期配發的股利，已經順利完成填息，總共耗費22個交易日。

如果把時間拉近來看，00918光5月以來的單月績效就高達25.11%，甚至還勝過多數市值型ETF。

而這波漲勢背後，最大關鍵之一，其實就是它的持股組成。

目前00918是台股ETF中，持有（2327）國巨比重最高的一檔，持股占比超過11%。而國巨近2個月股價更是大漲超過180%，成為這波市場最兇猛的權值股之一。

除此之外，它同時也重壓超過10%的聯電，而聯電近期也連續飆出多根漲停，股價已經衝上144.5元。

在國巨與聯電雙引擎帶動下，也讓00918這波股價一路被推升，成為近期市場績效相當優異的一檔高股息ETF。

如果你想參加本次除息，最晚要在6月17號前買進或持有，接著將於6月18號除息，並預計在7月13號發放股利。

至於本季持有幾張會被課稅？就還要等到6/16公布股利組成後才會做推估，到時候我也會幫大家製作圖卡。

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