00918公告配息1.26元！搶搭Computex黃仁勳AI題材…這天前買進躺著領息

大華優利高填息30（00918）已於官網公告最新一期配息評價結果，每單位1.26元，預計將在6月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在6月17日買進，本次股利將在7月13日發放。

2026年，台股走出史詩級漲勢，上半年漲幅達50%，帶旺許多高股息ETF股價走勢。根據證交所統計，00918自5月21日以來，連續5個交易日收盤價創新高，成分股動能驚人。長期報酬更亮眼，Lipper統計截至5月27日，00918成立以來含息總報酬率達到168%。

00918經理人郭修誠表示，台北國際電腦展(Computex Taipei)即將於6/2正式登場，包括輝達CEO黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰都已提前抵台拜會台廠AI供應鏈，隨下週Computex展開，近期AI供應鏈的多方題材值得期待。

郭修誠表示，在AI供應鏈獲利高成長支撐下，今年以來台股飆漲，評價已屆相對高檔，預期台股將進入震盪走高格局。不過，郭修誠也強調，台股基本面堅實，若遇震盪建議投資人偏多思考布局。投資焦點仍為AI供應鏈，特別是具備缺貨漲價題材的類股，例如被動元件、記憶體等。

郭修誠建議，台股高檔震盪之際，可優先選擇具備「高股息」與「高填息」雙重優勢的ETF，一方面可滿足現金流需求、強化資產抗震力，另一方面在多頭市場中亦可分享成分股帶來的上漲動能，持續放大財富。根據大華銀投信官網，00918掛牌以來累計配息12次，共順利填息9次，成立以來含息總報酬翻倍成長，數據證明00918將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息的同時，亦不錯過財富長線成長機會。

00918歷次填息表現

除息日期 股利(元) 單次配息率 完成填息日 2026/3/19 0.62 2.59 2026/4/21 2025/12/18 0.565 2.51% 2026/01/14 2025/09/18 0.52 2.29% 2025/10/29 2025/06/19 0.7 3.16% 2025/08/14 2025/03/20 0.7 3.02% -- 2024/12/19 0.84 3.51% -- 2024/09/19 0.78 3.17% 2024/10/21 2024/06/19 0.8 3.18% -- 2024/03/18 0.7 3.19% 2024/03/20 2023/12/18 0.67 3.14% 2024/03/05 2023/09/18 0.75 3.62% 2023/12/04 2023/06/16 0.2 1.1% 2023/07/03

資料來源：大華銀投信；統計至2026/05/28；單次配息率以評價日收盤價計算

00918含息總報酬率

期間 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立以來 含息總報酬率(%) 21.86 33.50 44.80 41.95 122.75 168.49

資料來源：Lipper；統計截至2026/5/27；以新台幣計價含息計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。