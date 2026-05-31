00918公告配息1.26元！搶搭Computex黃仁勳AI題材…這天前買進躺著領息
大華優利高填息30（00918）已於官網公告最新一期配息評價結果，每單位1.26元，預計將在6月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在6月17日買進，本次股利將在7月13日發放。
2026年，台股走出史詩級漲勢，上半年漲幅達50%，帶旺許多高股息ETF股價走勢。根據證交所統計，00918自5月21日以來，連續5個交易日收盤價創新高，成分股動能驚人。長期報酬更亮眼，Lipper統計截至5月27日，00918成立以來含息總報酬率達到168%。
00918經理人郭修誠表示，台北國際電腦展(Computex Taipei)即將於6/2正式登場，包括輝達CEO黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰都已提前抵台拜會台廠AI供應鏈，隨下週Computex展開，近期AI供應鏈的多方題材值得期待。
郭修誠表示，在AI供應鏈獲利高成長支撐下，今年以來台股飆漲，評價已屆相對高檔，預期台股將進入震盪走高格局。不過，郭修誠也強調，台股基本面堅實，若遇震盪建議投資人偏多思考布局。投資焦點仍為AI供應鏈，特別是具備缺貨漲價題材的類股，例如被動元件、記憶體等。
郭修誠建議，台股高檔震盪之際，可優先選擇具備「高股息」與「高填息」雙重優勢的ETF，一方面可滿足現金流需求、強化資產抗震力，另一方面在多頭市場中亦可分享成分股帶來的上漲動能，持續放大財富。根據大華銀投信官網，00918掛牌以來累計配息12次，共順利填息9次，成立以來含息總報酬翻倍成長，數據證明00918將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息的同時，亦不錯過財富長線成長機會。
00918歷次填息表現
|除息日期
|股利(元)
|單次配息率
|完成填息日
|2026/3/19
|0.62
|2.59
|2026/4/21
|2025/12/18
|0.565
|2.51%
|2026/01/14
|2025/09/18
|0.52
|2.29%
|2025/10/29
|2025/06/19
|0.7
|3.16%
|2025/08/14
|2025/03/20
|0.7
|3.02%
|--
|2024/12/19
|0.84
|3.51%
|--
|2024/09/19
|0.78
|3.17%
|2024/10/21
|2024/06/19
|0.8
|3.18%
|--
|2024/03/18
|0.7
|3.19%
|2024/03/20
|2023/12/18
|0.67
|3.14%
|2024/03/05
|2023/09/18
|0.75
|3.62%
|2023/12/04
|2023/06/16
|0.2
|1.1%
|2023/07/03
資料來源：大華銀投信；統計至2026/05/28；單次配息率以評價日收盤價計算
00918含息總報酬率
|期間
|3個月
|6個月
|1年
|2年
|3年
|成立以來
|含息總報酬率(%)
|21.86
|33.50
|44.80
|41.95
|122.75
|168.49
資料來源：Lipper；統計截至2026/5/27；以新台幣計價含息計算
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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