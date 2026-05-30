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信貸歐印0050正二？他想借300萬進場 網勸：先看現金流扛不扛得住

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT發文表示自己年收入約95萬元，因台股大多頭而猶豫是否該申辦中信300萬元、利率4%或樂天97萬元、利率3.1%的信貸來加碼股票。中央社
網友在PTT發文表示自己年收入約95萬元，因台股大多頭而猶豫是否該申辦中信300萬元、利率4%或樂天97萬元、利率3.1%的信貸來加碼股票。中央社

台股強勢多頭延燒，不少投資人開始討論是否該用信貸加碼ETF或正二。有網友在PTT發文表示，近期也打算申辦信貸，年收約95萬元，目前樂天可貸97萬元、利率3.1%，中信則可貸300萬元、利率4%，讓他猶豫是否該辦下去。

原PO指出，雖然不少人認為3%至4%以上利率偏高，但他試算300萬元、7年期貸款後發現，4%與2.5%相比，每月大約多付2000多元；若買到好標的，績效應該容易超過利息成本。他也提到，即使一開始下跌，自己已經持有半年，先前連跌10%也能繼續抱住，因此想知道只要長期持有，是否就不會出事。

不少網友認為，在多頭行情下，額度比利率更重要，留言直說「當然選可以借多一點 現在連借都很難借」、「額度最重要，利率不重要，選中信」、「金額大小>>>利率高低 3%跟4%利息才差一點 但金額大小才是關鍵」、「確實沒差多少 額度比較重要」。

也有一派網友提醒，信貸投資真正的風險不只利率，而是每月還款壓力與市場回檔時能否撐住。有人提醒「300萬7年一個月要還很多耶…」、「每個月還債 不要超過薪水30趴 會比較舒服」、「年收95貸300，一個月還3-4萬，有硬耶」、「連續跌一整年看你能不能扛住」。

另一派則直接把焦點放在市場情緒過熱，認為現在「人人都想信貸」本身就值得警惕。有網友說「人人都要信貸 讚讚讚」、「完了！全民借錢買股票」、「感謝成為燃料」、「現實都是借錢賠光負債跑路的 網路都是借錢賺爛的到底要相信那個 還是這幾年大多頭的關係」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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