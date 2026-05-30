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0050大換血成分股朝AI集中！創意、南電等4檔高價股入列呼聲高…台塑中鋼恐遭刪除

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50（0050）追蹤指數將於6月5日調整成分股，台塑、中鋼等老牌傳產因市值跌落恐遭刪除，反觀4檔AI高價股入列呼聲高，市場預期創意、南電、臻鼎-KY與貿聯-KY有望入列。記者林俊良／攝影
元大台灣50（0050）追蹤指數將於6月5日調整成分股，台塑、中鋼等老牌傳產因市值跌落恐遭刪除，反觀4檔AI高價股入列呼聲高，市場預期創意、南電、臻鼎-KY與貿聯-KY有望入列。記者林俊良／攝影

元大台灣50（0050）所追蹤的富時臺灣50指數，將在6月5日進行季度成分股調整。隨著AI供應鏈股價與市值快速竄升，市場預測，創意、南電、臻鼎-KY、貿聯-KY等4檔個股入列呼聲最高，若順利納入，也代表0050成分股結構將進一步朝電子與AI供應鏈集中。

據CMoney統計，截至5月25日基準日計算，創意、南電、臻鼎-KY、貿聯-KY市值排名分別為23、28、29、38名，被視為高機率納入名單。相對地，康霈*、和泰車、台塑中鋼遠傳合庫金等現有成分股，因市值排名跌落50名外，被點名是較高機率刪除標的，且多屬非電族群。

目前0050前十大權重股包括台積電、聯發科、台達電、鴻海、聯電、台光電、智邦、國巨*、致茂、富邦金。報導指出，成分股中已有15檔千金股，若本次再納入創意、貿聯-KY等高價股，0050整體結構將更明顯轉向權值電子股與AI供應鏈。

對於0050可能換血，不少網友認為這反映市場趨勢已改變，留言表示「傳產 out」、「電子的時代」、「大者恆大，被動淘汰弱勢公司」、「快變成純電子了」、「傳產沒用了 蛋雕」。也有人感嘆老牌產業地位轉變，「誰敢想台塑竟然會掉出0050」、「中鋼跟台塑真的是此一時彼一時～不勝唏噓...」。

不過，也有網友質疑被動式ETF在高檔納入熱門股，可能出現追高疑慮，直言「主動式剛好出貨給被動式 高割離席」、「崩盤的時候估計一堆電子會被踢掉」、「當初康霈拉到高點被納入 現在低點又要丟出 真韮」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 南電 中鋼 台塑 台達電 康霈 遠傳 合庫金 成分股

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