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前五大ETF將換股！0050及006208可能新增四檔AI股 剔除和泰車、台塑等

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
未來一周台股規模前五大ETF都將公告換股內容。示意圖。圖／AI生成
未來一周台股規模前五大ETF都將公告換股內容。示意圖。圖／AI生成

未來一周台股規模前五大ETF都將公告換股內容。其中，元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）都追蹤台灣50指數，將於6月5日公告換股內容。法人預估，0050及006208可能新增創意（3443）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）、貿聯-KY（3665）等四檔AI股，剔除和泰車（2207）、台塑（1301）等非電族群。

未來一周將公告換股的前五大ETF依序為元大台灣50、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、富邦台50，合計規模高達4.17兆元。

其中，元大台灣50規模高達1.97兆元，富邦台50也有4,400億元，都追蹤台灣50指數。依據台灣50指數成分股新增標準，審核日市值上升至前40大，且公眾流通率超過15%；至於成分股刪除標準，則是審核日市值下降至61大之外，或公眾流通率少於15%。

CMoney統計，以5月25日基準日計算，以創意、南電、臻鼎-KY、貿聯-KY納入的機率最高，市值排名分別為23、28、29、38名。另外，群創（3481）排名48、文曄（3036）排50、華通（2313）51、景碩（3189）53、藥華藥（6446）55、穎崴（6515）56，也有可能入選。

相反的，在現有成分股中，市值排名跌落61名外，遭到刪除的機率最高，包括康霈*（6919）排92名、和泰車68名、台塑64名。另外，中鋼（2002）排名57、遠傳（4904）54、合庫金（5880）52，遭刪除的機率也不低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 台塑

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