高股息ETF 面臨新挑戰

台股近期指數強勢走揚，雖帶動市場投資氣氛升溫，但對高股息ETF而言，卻面臨配息與績效兼顧的挑戰。若為維持配息率，可能被迫收斂選股範圍，甚至調整既有投資策略，進一步壓縮資本利得空間。

台股ETF成為市場主流理財工具，目前多數資金仍集中於高股息ETF。法人建議，投資人現階段可重新檢視手中ETF的配息來源，若仍過度依賴高股息個股，在高息族群占大盤市值比重逐步下滑下，未來恐面臨淨值成長動能不足的壓力。

事實上，台股今年來已漲54.4%，但市場上漲的過程中，殖利率在4%以上的個股，占大盤市值的比重已從去年底的17%收斂到12%至13%之間，殖利率在6%以上的股票市值，占大盤比重更從4%下滑到約2%。

主動摩根台灣鑫收（00401A）產品經理陳柏翰分析，該現象對於訴求在高股息策略的經理人來說將面臨挑戰，特別是投資範疇可能將更受限縮、或選股策略恐被迫調整。他指出，目前已有相關的案例已經出現，由於AI供應鏈逐步擴散至各相關族群，近期那些曾經被定義為高息的科技股也出現明顯漲勢，如聯發科、聯電等科技股；因此，當前也凸顯主動選股的重要性，反觀若選股範圍僅側重金融、航運等傳統高股息類股，投資表現可能就相對落後。

儘管投資策略短線績效也未必代表長期報酬，但在AI處於高速增長的時代，收益的來源必須要更加多元化，如透過掩護性買權所創造權利金收入，不僅可以替收益來源增加多元化來源，也可以在大盤震盪時發揮保底的功能。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟補充，多數個股殖利率因股價大漲而下滑，導致ETF追蹤之指數成分股平均殖利率走低，過去動輒雙位數的高息神話，在資本利得與股利來源壓縮下被迫調降。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。