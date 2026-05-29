安聯00402A 獲准成立 募資規模衝破70億元、6月9日掛牌

主動式ETF市場再添生力軍，安聯投信旗下第三檔主動式ETF「安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）」29日獲准成立，募集規模突破70億元。該檔ETF鎖定美國科技成長趨勢與AI新商機，預計於6月9日掛牌上市，持續看好美國科技股後市表現。

隨著美國科技財報相繼繳出亮眼成績，加上美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，又有AI基本面撐腰，此時布局搭上美股強勁行情。

安聯投信表示，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的，隨著超級財報周相繼登場，搭上美國史上最大規模IPO啟動，美國科技主題在諸多利多題材挹注下，成為市場資金注目焦點。

安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍表示，美國科技財報繳出亮眼成績，加上美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，又有AI基本面撐腰，以及美國最大規模IPO行情啟動，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修雙重紅利。

洪華珍表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

回到基本面，洪華珍表示，觀察 2026 年第1季財報，S&P 500基本面相當強勁。其中，資訊科技目前仍是 S&P 500中獲利成長率最強產業之一，背後反映的是 AI 資本支出、雲端需求、半導體周期與大型科技公司獲利能力的支撐。

在IPO題材部分，航太及人工智慧公司SpaceX估值上看2兆美元，市場看好前景；另外像ChatGPT開發商OpenAI，Agentic AI應用龍頭Anthropic也可能於第3季尋求上市，隨著更多高成長題材可供選擇，資金卡位需求外溢效應，美國科技股有望再度吸引全球投資人目光。

展望後市，洪華珍指出，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，推動企業生產效率與競爭力提升。隨著 AI 與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢明確，不論從機會面、評價面或基本面觀察，皆有利長線布局。

安聯投信推出00402A，投資策略聚焦於具長期成長動能的美國關鍵科技產業，結合由上而下的總體分析與由下而上的個股研究，鎖定高稀缺性、高產業門檻與高成長潛力的企業，涵蓋AI、半導體、光通訊、機器人等趨勢題材，並透過風險控管機制，動態調整投資組合，提升長期投資效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。