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放大紅包來了！00918最新配息公告驚艷大噴發…大方配出1.26元

聯合新聞網／ 綜合報導
大華優利高填息30（00918）正式公告最新一期配息評價結果，每單位將大方配發1.26元，預計於6月18日進行除息，想參與除息的投資人最晚須在6月17日買進。圖／本報資料照片
大華優利高填息30（00918）正式公告最新一期配息評價結果，每單位將大方配發1.26元，預計於6月18日進行除息，想參與除息的投資人最晚須在6月17日買進。圖／本報資料照片

大華優利高填息30（00918）已於官網公告最新一期配息評價結果，每單位1.26元，預計將在6月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在6月17日買進，本次股利將在7月13日發放。

2026年，台股走出史詩級漲勢，上半年漲幅達50%，帶旺許多高股息ETF股價走勢。根據證交所統計，00918自5月21日以來，連續5個交易日收盤價創新高，成分股動能驚人。長期報酬更亮眼，Lipper統計截至5月27日，00918成立以來含息總報酬率達到168%。

00918經理人郭修誠表示，台北國際電腦展(Computex Taipei)即將於6/2正式登場，包括輝達CEO黃仁勳AMD執行長蘇姿丰都已提前抵台拜會台廠AI供應鏈，隨下週Computex展開，近期AI供應鏈的多方題材值得期待。

郭修誠表示，在AI供應鏈獲利高成長支撐下，今年以來台股飆漲，評價已屆相對高檔，預期台股將進入震盪走高格局。不過，郭修誠也強調，台股基本面堅實，若遇震盪建議投資人偏多思考布局。投資焦點仍為AI供應鏈，特別是具備缺貨漲價題材的類股，例如被動元件、記憶體等。

郭修誠建議，台股高檔震盪之際，可優先選擇具備「高股息」與「高填息」雙重優勢的ETF，一方面可滿足現金流需求、強化資產抗震力，另一方面在多頭市場中亦可分享成分股帶來的上漲動能，持續放大財富。根據大華銀投信官網，00918掛牌以來累計配息12次，共順利填息9次，成立以來含息總報酬翻倍成長，數據證明00918將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息的同時，亦不錯過財富長線成長機會。

00918歷次填息表現

除息日期股利(元)單次配息率完成填息日
2026/3/190.622.592026/4/21
2025/12/180.5652.51%2026/01/14
2025/09/180.522.29%2025/10/29
2025/06/190.73.16%2025/08/14
2025/03/200.73.02%--
2024/12/190.843.51%--
2024/09/190.783.17%2024/10/21
2024/06/190.83.18%--
2024/03/180.73.19%2024/03/20
2023/12/180.673.14%2024/03/05
2023/09/180.753.62%2023/12/04
2023/06/160.21.1%2023/07/03

資料來源：大華銀投信；統計至2026/05/28；單次配息率以評價日收盤價計算

00918含息總報酬率

期間3個月6個月1年2年3年成立以來
含息總報酬率(%)21.8633.5044.8041.95122.75168.49

資料來源：Lipper；統計截至2026/5/27；以新台幣計價含息計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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