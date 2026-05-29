30年100萬變1億！台股誕生首檔「千元淨值」主動基金…詹璇依：定期定額是最不敗方式

30年的時間，讓100萬元變成1億元，並非神話這在台股市場是真真實實的事情。

財經主持人詹璇依在影音內容中指出，隨著台股持續創新高，市場上不僅有許多千金股、甚至誕生了所謂的萬金股，最新更寫下了一項新紀錄：台股誕生了第一檔「淨值破千元」的主動型基金。

詹璇依解釋， 統一全天候基金（A類型）這檔基金在30年前成立時，初始淨值只有10元，經過這些年的經理人操盤與成分股累積，淨值一路飆升到1000元，等於獲利報酬率整整翻了100倍。

針對許多投資人關心的主動型基金費用率問題，詹璇依再度重申，投資人平時看到的基金淨值，其實「都是已經扣掉費用率」的結果，所有的績效與報酬率排行也都是透過扣除後的淨值來計算，呈現給投資人的就是紮紮實實的获利。

詹璇依進一步點名，目前緊追在後、未來極有機會跟進突破千元淨值的標的，包含被譽為國民基金的「安聯台灣科技基金」，以及由「瑤池金母」00981A的經理人操作的「統一奔騰基金」，這兩檔後續的表現都非常值得期待。

面對許多人擔心淨值過高、股價是不是太貴的疑慮？

詹璇依強調，只要投資人信任AI會持續發展、信任經理人與投信團隊的操盤能力，老話一句「隨時都可以進場」，只要控制好資金並透過「定期定額」投資，那就是最不敗的理財方式。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。