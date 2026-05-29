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績效狠甩老牌大盤ETF！009803今年狂飆66％…雨果：年化配息率6.44％完勝0050

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
玉山市值動能50（009803）今年以來展現強勁爆發力，年初至今報酬率達66.74%，且以6.44%的年化配息率領先傳統市值型龍頭0050與006208。記者曾吉松／攝影
玉山市值動能50（009803）今年以來展現強勁爆發力，年初至今報酬率達66.74%，且以6.44%的年化配息率領先傳統市值型龍頭0050與006208。記者曾吉松／攝影

＊原文發文時間為5月28日

009803另一檔動能市值型ETF

玉山市值動能50（009803）這檔市值成長型ETF今年以來展現出相當強勁的價格爆發力，不僅在累積報酬率上超越了傳統的市值型龍頭，在季配息的年化配息率表現也同樣取得領先。這讓許多原本只關注傳統大盤指數的投資人，重新評估資產配置中核心部位的選擇。

許多人在規劃長期投資時，往往會面臨要在「穩定的大盤報酬」與「追求超額利潤」之間做抉擇的困境。傳統市值型工具雖然穩健，但在市場特定產業輪動時，有時可能無法及時捕捉到最具成長動能的區塊，這也促成了新一代選股邏輯的轉變。

009803在選股方向上主要是以「市值成長」的投資概念為核心。這類型的設計不只挑選市場中具代表性的權值股，涵蓋多檔重磅級個股，也同時納入不少具備成長潛力的隱形冠軍。009803篩選各產業市值前15%或近三年市值成長前15%強的企業。

這檔ETF採用的是季配息機制，分別在每年的3月、6月、9月與12月進行配息。它採用一年兩次的定審換股機制，主要在6月與12月進行。這種設計的邏輯是希望在不同季節捕捉不同的市場獲利機會，讓資產在不同階段發揮不同的功能。

具體來說，在6月的定期審核中，該機制會加重價值因子，依據近3年本益比排序來提高權重比例。而到了12月的定審，則會將資金轉進當時市場上的動能強勢股，參考的是最近6個月的夏普比率。這種在年中與年底調整權重的作法，目的在於掌握資產成長的機會。

這種兼顧市值與成長的策略，在過去一年的市場實戰中也反映在數據上。根據財經M平方的統計，從2025年5月27日至2026年5月26日的一年期間，009803寫下了132.95%的報酬率，略為勝過同期元大台灣50（0050）的128.38%與富邦台50（006208）的129.36%。

如果把時間縮短到2026年年初至今，從2025年12月31日統計到2026年5月26日，009803的年初至今報酬率達到了66.74%。相較之下，兩大傳統市值型龍頭0050與006208的報酬率則分別為54.75%與54.93%，顯示出成長因子在今年多頭行情中的拉抬效果。

在配息率的表現上，新形態的選股邏輯也呈現出不同的成績。根據玩股網的資料顯示，009803的年化配息率達到了6.44%，領先0050的2.78%與006208的4.76%。由於3月的年化配息率表現勝過老牌市值型ETF，這也讓市場對即將在6月進行的除息充滿期待。

隨著台灣投資市場的發展，市場上也陸續出現了主動式ETF如00981A與00403A等新型態工具。這類工具由經理人主動挑選個股以追求超額報酬，這也讓投資人在構建投資組合時，有了更多關於主動與被動工具之間該如何搭配的思考。

從風險管理的角度來看，被動型的009803在面對市場回檔時展現出一定的抗跌屬性。比較009803與主動式ETF 00981A的表現，從今年3月統計至5月25日，在兩者皆呈現下跌的26個交易日中，主動統一台股增長（00981A）跌幅比009803更多的天數共計有17天。

而在這段回檔的觀測期中，009803跌幅比00981A更多的天數則只有9天。這項數據的差異顯示出，相較於高度集中的主動式工具，成分股涵蓋大市值權值股的009803，在面臨全市場系統性調整時，可能具備比較穩固的防禦效果。

如果進一步將它與傳統的被動式市值型ETF進行對比，可以發現009803在市場上漲時的彈力。在今年這波由特定產業帶動的多頭行情中，由於加入了成長與動能的選股機制，如凱基台灣TOP 50（009816）一樣，它在波段漲幅上成功拉開與純市值加權ETF的差距。

這樣的特性也引導出不同的資產配置思維。對於那些積極追求高報酬、同時也對主動式ETF有興趣的投資人來說，或許可以考慮利用被動市值的穩固性作為核心，搭配主動型工具，在控制基本風險的同時追求主動超額報酬。

至於那些風格相對保守、單純只想跟隨整體市場市值成長的投資人，則可以考慮將009803與老牌的0050進行搭配。透過這種組合，既保留了傳統大盤的穩健基石，又能在投資組合中適度注入具有成長潛力的動能因子，讓資產配置更具彈性。

◎感謝 雨果的投資理財生活觀 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803玉山市值動能50 009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 00981A主動統一台股增長 ETF 市值型

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