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換股神操作！00961精準賣在群創漲停爆量天價…6月配息率有望挑戰12％雙位數

聯合新聞網／ 綜合報導
FT臺灣永續高息（00961）完成最新成分股調整，精準於群創攻上漲停且爆出歷史天量之際獲利出場，並將資金轉進獲利回穩的金融族群與具備成長動能的AI伺服器供應鏈。中央社
FT臺灣永續高息（00961）完成最新成分股調整，精準於群創攻上漲停且爆出歷史天量之際獲利出場，並將資金轉進獲利回穩的金融族群與具備成長動能的AI伺服器供應鏈。中央社

FT臺灣永續高息ETF（00961）於28日完成最新成分股調整。本次換股最大亮點，在於精準於群創（3481）爆量漲停之際獲利出場，並將資金轉進獲利回穩的金融族群與具備成長動能的AI伺服器供應鏈。法人指出，受惠於精準換股帶來的資本利得與成分股股息挹注，00961預計於6月2日公告的最新配息，年化配息率有望挑戰12%雙位數水準，在台股高檔震盪之際，成為存股族關注焦點。

回顧本次換股操作，00961對群創的進出場時機成為市場熱議話題。00961在前次調整時將群創納入，完整參與其波段漲幅；而在本次換股生效當日，群創股價強勢攻上漲停，並爆出逾136萬張的歷史天量，ETF順勢於漲勢末段完成調節，等於吃下完整波段獲利後完美出場，充分展現高股息ETF在追求股息之外，兼顧資本利得的靈活操作彈性。

在成分股異動方面，本次共新增與刪除各11檔個股。

新增名單中，金融股為加碼重心，納入玉山金、兆豐金與上海商銀，著眼其獲利回穩後的穩定配息能力。傳產與消費族群則納入和泰車、儒鴻、豐泰、台灣高鐵及華航，佈局現金流穩健及受惠交通運輸復甦的標的。電子股方面，則延攬緯創、鈊象與新普，保留參與AI與科技成長題材的空間。

遭剔除的11檔個股，則包含群創、大同、聯電、世界先進、瑞儀、仁寶、文曄、開發金、微星、力成與大聯大。整體減碼方向集中於半導體下游、面板、電子通路及電腦周邊等族群，汰弱留強。

法人分析，00961能精準掌握產業輪動與換股節奏，核心關鍵在於選股機制納入「股東權益報酬率（ROE）大於零」的篩選門檻，能有效檢視企業真實獲利能力，避開「高殖利率但獲利衰退」的貼息陷阱，確保成分股不僅發得出股息，股價亦具備基本面支撐。

00961基金經理人江明鴻表示，當前高股息ETF的選股邏輯已從單純的「追求高配息」，轉向「高息、成長與產業趨勢並重」，特別是在AI重塑全球產業格局下，唯有兼具獲利品質與未來趨勢的標的，才有機會在多頭市場中創造股息與價差。

展望後市，00961過去11次除息皆順利完成填息，本次換股後陣容更為堅強，對於追求穩定現金流與資產增值的投資人而言，其後續的配息與填息表現值得持續追蹤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 ETF 群創 台股

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