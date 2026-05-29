黃仁勳「兆元宴」再示警：沒有能源無法實現經濟成長！00899月漲幅狠甩加權指數

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（28日）在科技巨頭雲集的「兆元宴」上，再度點出AI發展的關鍵瓶頸，直言「沒有能源，就無法實現經濟成長」，凸顯在AI算力快速擴張的背後，電力供給已成為科技產業最迫切面臨的挑戰。市場資金近期反映這項「缺電焦慮」，帶動台股掛牌的能源類ETF近期表現轉強。

根據CMoney最新統計，00899收盤價為29.32元，近一個月漲幅達15.43%，不僅領先同類型ETF，更超越加權指數同期11.02%的漲幅，成為盤面焦點。其他能源ETF方面，富邦ESG綠色電力（00920）近一月上漲4.11%；新光美國電力基建（009805）近一月上漲1.70%。

針對這波由AI引發的能源轉型趨勢，預估至2030年全球AI耗電量將飆升至1,200太瓦時（TWh），電力來源與電網建設已成為支撐AI產業成長的核心主軸。

00899基金經理人江銘鴻指出，在美國，數據中心激增的用電量正快速吞噬新增的電力裝機容量，傳統電網的系統性脆弱已浮上檯面。例如，美國能源部（DOE）日前因高溫危機，緊急授權全美最大電網PJM可限制AI數據中心用電。為擺脫斷電威脅，高達34%的新增數據中心已轉向BTM（表後／離網供電）模式。此外，美國最大再生能源開發商NextEra近期更斥資670億美元收購Dominion Energy，計畫在核電廠區透過微電網直供科技巨頭。

江銘鴻強調，在歐美碳邊境調整法案的合規壓力下，「綠電與能源主權」已成為科技業最難複製的護城河，00899的投資組合涵蓋全球綠能與電力基建龍頭，正反映了AI時代下「算力帶動電力」的長線剛性需求。

市場法人分析，黃仁勳頻示警能源短缺，促使投資人重新檢視AI產業鏈的投資版圖，電力基礎設施已從過去防禦型的傳統公用事業，轉變為具備成長動能的科技主權戰略資產。隨著全球電力建設超級週期啟動，市場正對綠電與基建資產重新定價，透過能源主題ETF佈局相關標的，不僅能分散單一企業風險，亦是參與AI時代能源轉型趨勢的穩健策略。

台股能源類ETF近期績效

股票代號 股票名稱 收盤價（元） 近一個月漲幅 00899 FT潔淨能源 29.32 15.43 00920 富邦ESG綠色電力 27.09 4.11 009805 新光美國電力基建 16.71 1.7 00902 中信電池及儲能 16.68 -0.06 TWA00 加權指數 43636.44 11.02

資料日期：截至 2025.05.28 資料來源： CMoney

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