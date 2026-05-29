美股本益比算...現在還便宜！投信指「仍看好多頭上漲」：009810一次打包全球潛力股

時間即將進入6月，市場也開始向第三季行情布局做準備。

玉山投信指出，疫情之後全球股市行情出現質變，統計近3年全球主要股市中的強勢市場，包括陸股、港股、美股、台股、部分歐股、拉美股市等，反映出第三季全球股市皆有行情可期，且第三季已不再如過往下跌機率較高，反而多頭仍持續加溫。

市場 近3年平均漲幅（%） 滬深300 10.00 越南 9.07 印尼 9.03 泰國 8.73 香港 8.33 加拿大 6.15 西班牙 5.73 新加坡 5.47 馬來西亞 4.10 美股道瓊 3.60 巴西 3.47 義大利 3.45 那斯達克 3.23 S&P 500 3.22 台灣 3.06

資料來源：Bloomberg，統計至2025/09/30

玉山全球藍籌100 ETF （009810）經理人黃相慈指出，綜觀2026年全球主要區域企業獲利普遍回升，美股與新興市場依舊為重點成長主軸，看好各區域獲利動能同步改善之下，此時若能強化區域產業均衡配置，有助於資金布局不同經濟體，分散持股並提升韌性。

從美股本季財報來看，除了科技產業外，包括美股原物料、能源、工業等類股亦展現獲利上修，代表具備良好基本面的產業更趨多元，若能採跨產業配置能有效平衡波動，並提升整體投資組合的穩定度。

就投資區域來看，黃相慈表示，在成熟市場部分，持續看好美股與日股基本面，其中資金顯著流入半導體相關產業，進一步細看S&P 500目前預估本益比約為21倍，處於近5年均值附近，而成長股約25倍，亦大致落在10年平均水準，距離30倍的警戒區間仍有一段空間。

在美股維持多頭排列、企業獲利成長動能延續的背景下，評價仍舊有擴張的空間；反觀歐股因能源依賴高，後市仍待觀察。

新興市場中的陸股方面，黃相慈認為，雖然陸股經濟基本面呈現內需疲弱與外需支撐並存的分歧格局，可能使指數上行動能相對受限，但A股仍將以結構性行情為主，資金持續聚焦於具政策支持與成長確定性的產業，特別是AI、算力相關供應鏈因技術壁壘高，目前供需緊張，稀缺格局將有機會讓科技成長股表現相對有優勢。

黃相慈建議，若要掌握第三季全球市場多頭契機，布局範圍除了美國，也需要涵蓋歐洲、日本和新興市場，在全球資金快速輪動之際更能掌握全球投資機會；此外，若能從中篩選出除了大市值產業龍頭外，獲利與資產有三成以上在海外的跨國企業，更能為資產增添護城河優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。