核能與鈾礦成戰略資源焦點 009821全台獨家6月1日重磅開募

野村投信投資策略部副總樓克望表示，在全球AI算力需求快速擴張的帶動下，資料中心用電量大幅提升，能源供應的穩定性正逐步成為支撐科技產業發展的關鍵基石。在此趨勢推動下，核能重新回到產業核心，而作為核能上游不可替代原料的鈾礦，也由過去相對邊緣的原物料，轉變為具備高度戰略意涵的核心資產，其重要性隨著AI產業成長同步提升。

樓克望指出，當前市場關注焦點已從單純的晶片與算力競爭，延伸至能源與關鍵資源的掌握，包含稀土與鈾礦在內的關鍵原物料，正成為支撐AI長期發展不可或缺的一環。在供應鏈重組與地緣政治風險升溫的背景下，相關資源的稀缺性與戰略價值亦同步放大。

野村投信看好此一產業趨勢，發行全台獨家聚焦關鍵資源布局的野村全球稀土與關鍵資源ETF（009821），將於6月1日至6月4日展開募集，投資門檻為新台幣1.5萬元，並預計於6月17日掛牌上市。該ETF透過布局稀土與關鍵資源供應鏈，串聯AI產業上游資源來源與長期成長動能。透過低門檻投資工具，投資人不僅可參與AI產業擴張帶來的結構性成長機會，更有機會掌握驅動科技發展背後的關鍵資源價值，在全球產業競爭版圖重塑之際，提前布局具策略意義的核心資產。

樓克望從供給結構觀察分析，全球鈾礦資源分布高度集中，超過五成產量來自哈薩克、加拿大與澳洲，其餘產地則多位於俄羅斯與中國等具地緣政治敏感性的地區。此種集中化特性，使鈾礦供應本身即具有戰略屬性。在全球能源安全與地緣政治風險升溫的背景下，各國對於穩定且可控的鈾資源來源，關注程度顯著提高。

此外，鈾礦產業具備高度進入門檻與低供給彈性的特徵。從資源探勘、環境評估、法規審核，到礦區建設及投產，開發週期通常長達數年甚至十年以上，即使價格走升，短期內亦難以快速釋放新增供給。此一結構使鈾礦市場呈現「需求逐步上升、供給受限」的狀態，一旦需求進入長期成長循環，價格往往呈現跳躍式調整，並帶動相關資產價值重新評價。

009821經理人張怡琳表示，需求端的轉變，是推動鈾礦重要性的核心驅動因素。隨著生成式AI、高效能運算及雲端服務快速發展，全球資料中心用電需求呈現爆發性成長。產業預估顯示，2023至2030年間，全球資料中心用電量將大幅攀升，增量規模相當於一個大型國家全年電力需求。由於AI算力基礎設施需全年無休運作，對電力供應的穩定性與可靠度要求極高，使能源結構面臨重新調整。

張怡琳進一步指出，傳統化石燃料因碳排壓力及政策限制競爭力逐步下降，而再生能源雖具低碳優勢，但受限於間歇性問題，難以單獨支撐高密度、長時間運行的AI算力需求。相較之下，核能具備穩定供電、低碳排與高發電效率等特性，使其重新成為能源政策與產業決策中的重要選項。

核能復興的另一個關鍵來自小型模組化核反應爐（SMR）的發展。相較傳統核電廠動輒十年以上的建設期，SMR透過標準化設計與模組化建造，能將建置時間縮短至三至五年，並具備部署彈性高的優勢，適合應用於資料中心及高耗電產業聚落。隨著政策逐步鬆綁與技術成熟，SMR被視為支撐未來AI能源需求的重要解決方案之一。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文補充表示，全球主要科技公司已積極布局「AI結合核能」策略。Microsoft、Google、Amazon與Meta等企業，透過投資核能技術或簽署長期電力採購協議，確保未來算力擴張所需的能源供應穩定性。市場普遍預期，未來二至三十年間，核能裝機容量將出現明顯成長，進一步帶動對鈾礦的長期需求。在此趨勢下，鈾礦作為核能產業鏈最上游且不可替代的原料，其價值不僅來自價格循環，更反映在結構性的供需失衡。當需求持續上升而供給無法即時擴張時，相關資產將逐步反映基本面改善，並帶動礦業公司盈利能力與現金流穩定性提升。

野村投信表示，展望後市，在AI資料中心與算力基礎建設持續擴張下，能源供應已從成本因素轉變為影響產業成長可持續性的關鍵條件。核能及其上游原料的重要性隨之提升，而鈾礦作為其中不可或缺的一環，其供需動態與長期趨勢，值得市場持續關注。從投資配置角度來看，鈾礦不僅代表單一商品機會，更是能源與科技結構轉變中的策略性資產之一。

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