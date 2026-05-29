台股「懼高症」怎解？詹璇依曝00406A隱藏版好處：權利金收益「免課所得稅、免二代健保」

你也有台股懼高症嗎？這策略讓你愛上波動

最近台股一路噴高高，老實說，身邊超多朋友都在跟我喊有「懼高症」！大家都在問：現在大盤站得這麼高，有沒有那種既能跟上台股漲幅、同時又有可以當作保護傘的策略。

今年度開始不少月月配ETF都採取「掩護性買權」，也就是covered call策略，為什麼呢？因為權利金有三大好處

第一個就是：波動越大、權利金越高 第二個就是：不用賣股也能有現金流 第三個就是：市場下行時的防護墊

最近有一檔討論度很高的新同學中信台灣收益成長主動式ETF（00406A），除了也是使用掩護性買權增加權利金收益，小姐姐拆解他的投資設計邏輯給大家看：

70%以上核心持股：它會優先投資獲利強、有成長動能的產業龍頭股（這邏輯跟之前績效很厲害的主動中信台灣卓越（00995A）很像！），有機會同時拿下「股利息收+資本利得」。

額外多賺廣告費：最厲害的是，它除了收基本的股利租金，還會利用合約多收一筆「廣告牆權利金」！也就是撥出 0%~25% 的資金操作「掩護性買權」，在市場波動時，這筆權利金就能變成大家的下檔保護罩。

偷偷告訴大家一個超級隱藏版好處：

這筆額外創造的權利金收入，不用課所得稅、也免二代健保喔！剛好現在是報稅季，大家看到稅單一定超有感，這種收益不打折的設計，對高資產的人來說真的是大福音呀。

小姐姐點評

這類型策略的主動式ETF ，採取月月配，適合有現金流需求的投資人！

00406A預計6月掛牌，7/15馬上迎來第一次配息評價，最快8月就能領到息，完全不用久等。

在當前現在這種台股高檔震盪的時候，這種既能跟著市場成長、又有權利金當緩衝的月配新選擇，確實滿值得我們放進觀察清單的。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。