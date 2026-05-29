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主動選股+科學導航 凱基00407A 雙引擎助攻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金管會2024年底正式開放主動式ETF以來，主動台股ETF規模已達新台幣5,295億元，2026年以來短短四個月已增加近4千億元，成長逾四倍，主動台股ETF熱度可見一斑。截至5月中下旬，包含已發行、正在募集，及獲准即將募集的主動台股ETF共有20檔，6月4日即將展開募集的凱基台灣主動式ETF（00407A）不僅有不配息再投入機制，更有「主動選股+科學導航」雙引擎，成為投資人在台股多頭格局下，追求超額報酬機會的新選擇。

主動式ETF由基金經理人主動選股、調整投資組合，不追蹤特定指數，操作策略更具彈性，旨在超越市場表現或達到特定投資目標；今年台股整體表現亮眼，主動台股ETF自然備受投資人期待。以常見的主動式ETF基金的選股策略來說，多為經理人著重公司基本面研究、主動選股，強調質化研究的能力；然而，00407A在洞察產業研究的基礎之上，更透過科學方式監測景氣循環，並使用多因子模型輔助優化配置，在主動選股的邏輯中，加入科學導航的引擎。

今年以來，投資市場變化多端，如何掌握景氣循環是基金經理人在進行投資決策時的一大課題。凱基投信表示，除透過研究團隊對於基本面研究的「基本功」外，研究團隊早已導入台股企業獲利景氣循環圖與多因子模型，當景氣出現變化時，能自動發出預警，協助經理人在不同的市場位階校準。以凱基台灣精五門基金2025年的操作為例，景氣循環位階上半年往趨緩移動，透過適度降低投組Beta，讓投組更接近大盤權重、同時提升現金部位，強化整體防禦性；下半年隨景氣循環位階往擴張移動，凱基台灣精五門基金即適度提升投組Beta，透過主動選股策略，掌握台股成長紅利機會，提升整體投資效益。

00407A研究團隊表示，面對5月傳統的季節性資金流動或指數短線乖離所引發的高檔震盪，可視為市場健康輪動的正常現象，企業財報表現與產業長期競爭力才是關注指標，具備實質訂單、技術護城河的半導體與電子零組件廠商，將是當前較為適切的布局方向。此外，受惠於終端供需結構好轉的記憶體及被動元件族群，亦具備配置價值。

00407A基金預計於6月4日至6月10日間展開募集，募集期間發行價10元，經理費每年0. 75%，保管費每年0.035%，保管銀行為彰化銀行。凱基台股基金團隊運用「主動選股+科學導航」雙引擎策略，再加上不配息再投入機制，將有望成為投資人台股配置的極佳選擇之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 台股 基金

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