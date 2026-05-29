大吃台韓 AI 紅利 00735重倉三星、海力士 規模成長突破1000%

全球AI熱潮持續延燒，不僅台股高歌猛進，南韓科技巨頭們也迎來前所未有的黃金時代。台股唯一一檔精準打包台韓科技雙引擎的國泰臺韓科技（00735），因為重倉南韓記憶體雙雄三星跟SK海力士，成為全台直接吞下這波記憶體暴漲紅利的吸睛指標，備受資金擁戴。

00735因報酬優異，展現高度人氣與規模爆發性成長。從投信投顧公會最新4月統計可看出，00735今2026年以來績效63.31%位居同類型第一，三個月、六個月、一年績效亦全面居冠，報酬率分別是34.35%、69.80%、189.68%；而二年、三年績效則分別為180.30%、286.55%。

根據集保結算所最新統計，在跨國投資股票型ETF的受益人數成長率前十名中，其中，00735今年受益人數成長率大幅超過582%，高居市場前列。投資人的熱情追捧更直接反映在基金規模上，00735的基金規模亦從5.67億元一路增至69.5億元，成長率高達1,124%，流動性也大幅提高，顯見市場資金對台韓科技題材股的強烈信心。

國泰投信ETF研究團隊指出，00735之所以能脫穎而出，最大的利基點就是在於其跨國重倉布局，追蹤指數大有來頭，由臺灣指數公司及韓國交易所共同編製的「臺韓資訊科技指數」，聚焦台灣及韓國的市場科技產業龍頭，獨家的編制規則，劍指全球AI浪潮主要受惠的兩大區域。

攤開00735成分股，截至2026年5月22日，權重最高的三星占比18.37%、其次是海力士的16.80%、第三大就是台灣護國神山台積電（2330）16.15%、第四是台達電（2308）的5.21%，第五則是聯發科（2454）的4.73%，前五大今年的股價均呈現猛爆性成長水準，這讓00735成為台灣股民能直接參與韓股記憶體多頭，又不錯過台AI科技鏈的絕佳管道。

00735基金經理人江宇騰分析，近日三星罷工事件反映記憶體市場的供需失衡狀況仍在延續，大幅拉長整體記憶體的超級週期。至於市場最擔憂的供應鏈風險，三星電子工會罷工危機在5月27日薪資協議投票通過後順利化解。

江宇騰指出，儘管三星第三大公會「三星同行公會」因不滿分紅制度獨厚半導體部門、忽略智慧型手機及家電等消費性電子部門，而向法院聲請假處分、要求暫停分紅案投票，引發市場關注，但評估目前最核心且掌握AI記憶體命脈的半導體業務部門已趨於穩定。即使後續仍有其他公會出現零星抗爭，整體影響應不致再度擴大。

隨著罷工風波的實質威脅解除，三星電子股價隨之大漲，傳統DRAM與HBM雙重獲利動能持續引爆，加上DRAM、NAND也都已確定難以在2026、2027兩年擴產來滿足市場需求，讓重倉三星與SK海力士的，後市人氣與績效表現更具想像空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。