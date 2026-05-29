四檔高息型ETF 績效衝鋒

5月即將畫下句點，盤點ETF表現，相較於今年前四個月，最大差異在於盤面百花齊放，台股高息ETF績效急起直追，包含群益半導體收益（00927）、復華台灣科技優息等四檔息收ETF紛紛入列5月ETF績效前十強。

根據CMoney統計至5月28日，5月來市價含息漲幅最強的ETF是群益半導體收益，大漲34.43%，其餘漲幅超過三成的依序還有第一金太空衛星33.57%、復華台灣科技優息32.85%、兆豐台灣晶圓製造30.3%、

入列前十強的還有永豐台灣ESG漲27.78%、國泰臺韓科技27.56%、兆豐電子高息等權25.16%、富邦旗艦50漲24.92%、主動統一全球創新24.47%、群益科技高息成長24.05%。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台股短線乖離偏大，雖然多頭格局的強勢整理後再攻方向未變，但切忌追高，應採分批布局策略。然而，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益。

台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

兆豐台灣晶圓製造研究團隊表示，相較市面上許多台積電權重占比逾40%的半導體ETF，兆豐台灣晶圓製造持股權重設計相對分散，也因此當近期聯發科、聯電及記憶體族群表現強勁時，能充分捕獲落後補漲與晶圓製造輪動行情，帶動今年以來股價漲幅名列前茅，適合訴求半導體產業鏈中尋求更佳的「分散性」的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。