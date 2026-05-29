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主動式台股ETF 穩穩賺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

受到美伊衝突餘波又起，台股昨（28）日盤中創新高後震盪下跌，跌幅1.4%。投信法人建議，在機會與波動交錯的環境中，不妨透過主動式台股ETF來因應。觀察5月來主動式台股ETF表現，有七檔累積報酬超過一成，三檔漲幅勝大盤。

財富管理專家指出，近期台股表現強勢，屢創新高，不過當股市來到高檔位置時，也意味著資金在各次產業間輪動腳步加快，投資操作上也更需主動調整、靈活因應，主動式台股ETF便是投資人可多加運用的工具。

觀察5月以來大盤上漲12.1%，包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動復華未來50（00991A）期間漲幅更勝大盤，歸功於精準選股。以表現最佳的00982A為例，其持股涵蓋晶圓代工、IC設計、記憶體、散熱、PCB等焦點族群，本月來表現相對突出，日前除息後更僅花四個交易日便填息，讓投資人息利雙收。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，今年來台股表現亮眼，這波行情並非情緒泡沫，而是具備需求支撐的AI超級循環所驅動，企業獲利持續上修與資金結構性流入三股力量共振的結果。

在產業方面，現階段AI材料短缺問題已從單純的晶片擴大至整體供應鏈，在投資布局方面，可持續關注半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，並往AI應用以及提高生產力族群布局，包括測試介面、光通訊、關鍵材料如玻纖布、CCL、ABF載板以及被動元件等可留意。

主動兆豐台灣豐收ETF經理人王仲良指出，輝達執行長黃仁勳近期談話內容再次驗證台灣在全世界AI全球供應鏈中不可或缺的戰略地位。台灣企業從晶圓代工、先進封裝，到最新的CPO（共同封裝光學）與矽光子布局，各產業鏈正迎來爆發性的成長契機。為了完整捕捉這波AI商機，ETF操作上採取「強核心、耐抗震」資產配置策略，兼具兩大核心亮點。

首先，基金聚焦台積電及旗下先進晶圓代工與封裝供應鏈，同時配置高速傳輸材料、散熱模組，掌握強勢產業的資金熱點。其次，面對黃仁勳提及的記憶體漲價與消費性電子通膨壓力，團隊嚴選具備技術壁壘、產業護城河及產品定價權的優勢企業，例如PCB載板與被動元件，以及電源管理龍頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股

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