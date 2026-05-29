錢進ETF 二路進擊

統計近十年全球主要股市6月整體表現漲多跌少，以6月平均報酬來看美股為首的費城半導體指數、NASDAQ指數、S&P 500指數都名列前茅，以勝率來看也是美股S&P 500指數九成勝率最高。

法人表示，美股是全球最重要的國際股市，美股營利率、獲利率逐季上揚，顯示企業營收不僅持續增長，獲利品質與經營效率也同步提升，投資人可以市值型與科技主題美股ETF雙管齊下增進投資組合效益。

貝萊德投信表示，根據美國個人投資人協會數據，個人投資人多空差距僅+2.7個百分點，明顯低於年初高點的+21.3個百分點，顯示散戶並未有大舉追高的情況；另一方面，美國主動型投資經理人協會公布的主動型經理人曝險指數，亦由96.7快速回落至77.3，反映即便股市回升，專業投資人部位仍維持一定程度的保留。

群益標普500 ETF（009823）經理人謝明志表示，今年標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐。現階段布局標普500指數就等同於布局全產業，有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含強調，輝達、AMD近期釋出樂觀展望及評論，美股AI族群的強勁成長動能有望延續。

此外，觀察四大CSP資本支出規模持續創高，帶動科技業獲利動能由上游逐步向基礎建設與應用端擴散，反映AI成長紅利已從單一族群延伸至整體科技供應鏈，看好美國科技產業後市表現。

貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF經理人楊貽甯指出，美股未出現明顯投機過熱氛圍，投資環境仍屬健康。對於希望參與美股長期成長、同時兼顧風險控管的投資人而言，可聚焦具規模、獲利能力與跨產業代表性的龍頭企業，作為核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。