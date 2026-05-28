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00735今年績效63.31%！三星、海力士、台積電全包 重倉南韓記憶體雙雄迎漲價紅利

聯合新聞網／ 綜合報導
全球AI熱潮持續延燒，不僅台股高歌猛進，南韓科技巨頭們也迎來前所未有的黃金時代。台股示意圖。 法新社
全球AI熱潮持續延燒，不僅台股高歌猛進，南韓科技巨頭們也迎來前所未有的黃金時代。台股示意圖。 法新社

全球AI熱潮持續延燒，不僅台股高歌猛進，南韓科技巨頭們也迎來前所未有的黃金時代。台股唯一一檔精準打包台韓科技雙引擎的「國泰臺韓科技」（00735），因為重倉南韓記憶體雙雄三星SK海力士，成為全台直接吞下這波記憶體暴漲紅利的吸睛指標，備受資金擁戴。

00735因報酬優異，展現高度人氣與規模爆發性成長。從投信投顧公會最新4月統計可看出，00735今年以來績效63.31%位居同類型第一，3個月、6個月、1年績效亦全面居冠，報酬率分別是34.35%、69.80%、189.68%；而2年、3年績效則分別為180.30%、286.55%。

且根據集保結算所最新統計，在跨國投資股票型ETF的受益人數成長率前十名中，其中國泰臺韓科技（00735）今年以來的受益人數成長率大幅超過582%，高居市場前列。

投資人的熱情追捧更直接反映在基金規模上，00735的基金規模亦從新台幣5.67億元一路增胖至69.5億元，成長率高達1,124%，流動性也大幅提高，顯見市場資金對台韓科技題材股的強烈信心。

國泰投信ETF研究團隊指出，00735之所以能脫穎而出，最大的利基點就是在於其跨國重倉布局，追蹤指數大有來頭，係由臺灣指數公司及韓國交易所共同編製的「臺韓資訊科技指數」，聚焦台灣及韓國的市場科技產業龍頭，獨家的編制規則，劍指全球AI浪潮主要受惠的兩大區域。

攤開00735成分股，截至2026/5/22，權重最高的三星佔比18.37%、其次是海力士的16.80%、第三大就是台灣護國神山台積電16.15%、第四是台達電的5.21%，第五則是聯發科的4.73%，前五大今年的股價均呈現猛爆性成長水準，這讓國泰臺韓科技（00735）成為台灣股民能直接參與韓股記憶體多頭，又不錯過台AI科技鏈的絕佳管道。

00735基金經理人江宇騰分析，近日三星罷工事件反映記憶體市場的供需失衡狀況仍在延續，大幅拉長整體記憶體的超級週期。至於市場最擔憂的供應鏈風險，三星電子工會罷工危機在5月27日薪資協議投票通過後順利化解。

江宇騰指出，儘管三星第三大公會「三星同行公會」因不滿分紅制度獨厚半導體部門、忽略智慧型手機及家電等消費性電子部門，而向法院聲請假處分、要求暫停分紅案投票，引發市場關注，但評估目前最核心且掌握AI記憶體命脈的半導體業務部門已趨於穩定。即使後續仍有其他公會出零星抗爭，整體影響應不致再度擴大。

隨著罷工風波的實質威脅解除，三星電子股價隨之大漲，傳統DRAM與HBM雙重獲利動能持續引爆，加上DRAM、NAND也都已確定難以在今明兩年擴產來滿足市場需求，讓重倉三星與SK海力士的國泰臺韓科技（00735），後市人氣與績效表現更具想像空間。

基金名稱三個月六個月一年二年三年今年以來
報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名
0073534.35%169.80%1189.68%1180.30%2286.55%263.31%1
同類型基金平均11.56%--20.70%--66.16%--71.49%--124.13%--20.95%--
評比基金數383634302836

註：第一點，同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之跨國投資-指數股票型-產業類。資料來源為投信投顧公會，國泰投信整理，2026/04/30。第二點，基金之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

三星 台積電 南韓 SK海力士 00735國泰臺韓科技

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