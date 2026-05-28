00735今年績效63.31%！三星、海力士、台積電全包 重倉南韓記憶體雙雄迎漲價紅利

全球AI熱潮持續延燒，不僅台股高歌猛進，南韓科技巨頭們也迎來前所未有的黃金時代。台股唯一一檔精準打包台韓科技雙引擎的「國泰臺韓科技」（00735），因為重倉南韓記憶體雙雄三星跟SK海力士，成為全台直接吞下這波記憶體暴漲紅利的吸睛指標，備受資金擁戴。

00735因報酬優異，展現高度人氣與規模爆發性成長。從投信投顧公會最新4月統計可看出，00735今年以來績效63.31%位居同類型第一，3個月、6個月、1年績效亦全面居冠，報酬率分別是34.35%、69.80%、189.68%；而2年、3年績效則分別為180.30%、286.55%。

且根據集保結算所最新統計，在跨國投資股票型ETF的受益人數成長率前十名中，其中國泰臺韓科技（00735）今年以來的受益人數成長率大幅超過582%，高居市場前列。

投資人的熱情追捧更直接反映在基金規模上，00735的基金規模亦從新台幣5.67億元一路增胖至69.5億元，成長率高達1,124%，流動性也大幅提高，顯見市場資金對台韓科技題材股的強烈信心。

國泰投信ETF研究團隊指出，00735之所以能脫穎而出，最大的利基點就是在於其跨國重倉布局，追蹤指數大有來頭，係由臺灣指數公司及韓國交易所共同編製的「臺韓資訊科技指數」，聚焦台灣及韓國的市場科技產業龍頭，獨家的編制規則，劍指全球AI浪潮主要受惠的兩大區域。

攤開00735成分股，截至2026/5/22，權重最高的三星佔比18.37%、其次是海力士的16.80%、第三大就是台灣護國神山台積電16.15%、第四是台達電的5.21%，第五則是聯發科的4.73%，前五大今年的股價均呈現猛爆性成長水準，這讓國泰臺韓科技（00735）成為台灣股民能直接參與韓股記憶體多頭，又不錯過台AI科技鏈的絕佳管道。

00735基金經理人江宇騰分析，近日三星罷工事件反映記憶體市場的供需失衡狀況仍在延續，大幅拉長整體記憶體的超級週期。至於市場最擔憂的供應鏈風險，三星電子工會罷工危機在5月27日薪資協議投票通過後順利化解。

江宇騰指出，儘管三星第三大公會「三星同行公會」因不滿分紅制度獨厚半導體部門、忽略智慧型手機及家電等消費性電子部門，而向法院聲請假處分、要求暫停分紅案投票，引發市場關注，但評估目前最核心且掌握AI記憶體命脈的半導體業務部門已趨於穩定。即使後續仍有其他公會出零星抗爭，整體影響應不致再度擴大。

隨著罷工風波的實質威脅解除，三星電子股價隨之大漲，傳統DRAM與HBM雙重獲利動能持續引爆，加上DRAM、NAND也都已確定難以在今明兩年擴產來滿足市場需求，讓重倉三星與SK海力士的國泰臺韓科技（00735），後市人氣與績效表現更具想像空間。

基金名稱 三個月 六個月 一年 二年 三年 今年以來 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 報酬率 排名 00735 34.35% 1 69.80% 1 189.68% 1 180.30% 2 286.55% 2 63.31% 1 同類型基金平均 11.56% -- 20.70% -- 66.16% -- 71.49% -- 124.13% -- 20.95% -- 評比基金數 38 36 34 30 28 36

註：第一點，同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之跨國投資-指數股票型-產業類。資料來源為投信投顧公會，國泰投信整理，2026/04/30。第二點，基金之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。