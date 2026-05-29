25歲才開始存ETF來得及嗎？網一面倒鼓勵：投資最好的時間是現在

全民買股的年代已來臨，一名25歲網友近日在Dcard股票板發文表示，自己剛開始接觸存股，目前規劃每月投入1萬元購買0050、5000元買0056，擔心現在才開始投資是否「還有救」，因此上網詢問其他投資人的看法。貼文曝光後，引來大量網友留言，不少人認為「25歲根本還很早」，更有人直言「理財最好的時間是10年前，其次就是現在」。

原PO表示，自己是投資新手，目前打算透過定期定額方式累積ETF部位，但因為近期台股漲勢強勁，也擔心現在才開始進場是否太晚。貼文一出後，不少網友立刻鼓勵，認為願意開始投資本身就是好事，「有開始永遠不嫌晚」、「距離退休還有30、40年，你在怕什麼」。也有許多人分享自身經驗，有人27歲才開始買股票，也有人32歲才開始定期定額，甚至有家庭主婦41歲重新就業後，才開始每月拿3000元慢慢存股，如今幾年下來資產已累積超過60萬元。

多數網友則偏向支持長期定期定額策略，尤其0050獲得最多認同。不少人認為，0050屬於市值型ETF，拉長時間幾乎都是向上，因此建議原PO「乾脆15000全部買0050」，甚至有人推薦進一步布局美股ETF如VOO、QQQ或VT。部分留言則提醒，現在市場波動不小，未來可能遇到回檔，因此投資人需要有足夠心理準備，「不要每天盯盤」、「用閒錢投資比較重要」。

不過，0056等高股息ETF則引發較多分歧。有網友認為，高股息ETF近期漲幅已偏高，未來若無法順利填息，可能只是「左手換右手」；也有人直言原PO「根本沒搞懂自己在買什麼」，建議年輕投資人應以成長性較高的市值型ETF為主。另有部分人主張，年輕時應提高風險承受度，甚至喊出「歐印0050正二」、「信貸投資」等較激進策略。

此外，也有網友對當前市場過熱表達憂慮。有人認為，近期台股瘋漲讓不少人誤以為股市「穩賺不賠」，甚至直言現在可能已接近高點，「乖離大到像珠穆朗瑪峰」。但也有樂觀派認為，AI題材才剛開始，「台股未來還有很大空間」，強調長期而言股市仍會持續向上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。