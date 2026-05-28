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00878飆破30.55元創史上新高！懸緝開示財商：與其場外焦慮不如平時慢慢投入

聯合新聞網／ 懸緝思維
國泰永續高股息（00878）因聯發科與金融股噴發，27日收盤價創下30.55元的史上新高，讓原本為了分散風險而存股的投資人，深刻感受到之前有勇氣買進持有。記者杜建重／攝影
國泰永續高股息（00878）因聯發科與金融股噴發，27日收盤價創下30.55元的史上新高，讓原本為了分散風險而存股的投資人，深刻感受到之前有勇氣買進持有。記者杜建重／攝影

＊原文發文時間為5月27日

最近股市漲到不可思議，原本只是漲AI相關概念股，現在連金融類股、中華電信也一起噴發。

我原本存國泰永續高股息（00878）的初衷，想說涵蓋的成份股比較全面一些，也可以分散點風險

沒想到因為聯發科、金融股噴發，今天收盤價來到30.55元，創下史上新高。

如果你總是在市場外觀望，等待最好時機才進場的人，現在財富硬生生比在股市裡的人少很多。

這也是為什麼擁有財商很重要，因為擁有財商，你會知道：一個自由民主的國家，企業是會一直進步，意謂不斷在賺錢，而這就反映在股價上。

如果沒有能力擇時買入最低點，倒不如平時就慢慢投入，總比一直站在場邊不斷焦慮好。

德國股神科斯托蘭尼說：

「小麥下跌時，手中沒有小麥的人，小麥上漲時，也不會有小麥。」

如果你在之前價格便宜時，有勇氣買進並持有，那麼現在的你，正感受到當它上漲時帶來的幸福感。

恭禧手上握有股票的人，現在正在享受AI帶來的紅利。

◎感謝 懸緝思維 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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