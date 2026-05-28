台股 ETF 規模創高 第四檔5,000億元 ETF 誕生

台股ETF規模再創新高，已攀升6,5671.82億，同時也誕生了第四檔5,000億元ETF，群益台灣精選高息（00919）ETF高穩配息政策受青睞，不僅在27日股價創新高，規模也一舉突破5,000億元大關來到5,030.94億。

統計目前市場上共有四檔台股ETF規模達5,000億元以上，以規模最快達到5,000億元的天數來看，最晚成立的00919群益台灣精選高息ETF僅花了1,315天成長最快，其次為00878花了2,115天、0056花了6,467天、0050花了7,974天。

市場法人表示，00919在2022年10月20日以發行價15元上市，至2026年5月27日收盤價28.85元，其中經過完整兩年度年化配息率逾10%的配息，目前成立以來含息累積報酬172.94%，規模也從成立時的35億至今突破5,000億元。

據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，最近一次配息是在3月金額為0.78元創新高也填息，使得今年來含息報酬率達33.13%讓投資人息利雙收，顯示出00919是穩健型台股投資人存股最佳利器。也讓市場對於00919即將在6月要進行第13次配息更加期待。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台股短線乖離偏大，雖然多頭格局「強勢整理後再攻」未變，但切忌追高，應採分批布局策略。

然而，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

四檔5,000億元以上的ETF。資料來源︰CMoney統計至5/27 高瑜君／製表

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