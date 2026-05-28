無腦投資0050買低賣高不懂也不擅長！醫師曝堅持多年原因：無高深想法就是相信台灣

1、話說，我從幾年前開始買股票，就是無腦買進元大台灣50（0050），其無腦的程度，正如同我吃原型食物以及進行zone2跑步一樣，貫徹著大道至簡的原則。

2、每隔一段時間，只要有多餘的資金，我就會在早上9點打開下單軟體，輸入當下的最高買價，再反推出能夠下單的股數並keyin進去。

3、然後，我就會關掉app安心上班，或者去讀書。

4、我不想多浪費時間回來檢查有沒有成交，也不想讓一件事情懸在那裡，變成未決且難以控制的狀態；反正我知道，只要這樣操作就肯定會成交，對我而言，省時才是最重要的事情。

5、而之所以選擇0050，其實也沒有太多高深的想法，總之就只有四個字：相信台灣。

6、我相信台灣不會倒，而且台灣會更好。

7、這種相信，當然不會是全然理性的，我也不敢說自己的信念絕對正確，但我喜歡從務實面來思考；因為務實而言，我早就離不開這裡，我只能在留在這裡的既定框架上，去做出不管是情感或理智上的最佳選擇。

8、而我很久以前讀過的書，以及這些年來聽過的言論，都不斷地告訴我，買它就對了。

9、我經常都是在巡房時看電視，才知道股價變動了多少；而最近這段時間，應該是漲了許多吧，社群版面上到處都在討論。

10、有人問我，會不會害怕它漲得太高，要不要先賣掉入袋為安？我的想法還是一樣地大道至簡：那些買低賣高的操作道理我不懂，也不擅長，我唯一會做的事，就只有認真上班賺錢，再把多餘的資金拿去買股，如此而已。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。