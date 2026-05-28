台股高檔越震盪 這檔ETF越會賺 追求超額報酬兼具風險控管策略

台股今（28）日受惠權王台積電創歷史新高，早盤帶動加權指數開高走揚，盤中一度大漲近700點，直逼45,000關卡；不過隨著指數逼近高檔，盤面震盪也同步加劇，熱門族群輪動快速，部分個股漲勢收斂甚至由紅翻黑，顯示在指數位處高檔之際，市場操作難度明顯提高，投資人若僅靠追逐強勢股，面臨的短線波動風險也跟著升溫。

中國信託投信表示，從中長期基本面來看，台股仍具備支撐力道。台灣屬於高度出口導向的經濟體，出口占比超過七成，在全球人工智慧需求持續擴張帶動下，半導體、伺服器及電子供應鏈出貨動能維持強勁，不僅推升企業獲利，也成為支撐台股長期報酬的重要來源。從評價面來看，雖然市場若以歷史本益比觀察已不算便宜，但若以反映未來成長的前瞻本益比來看，在企業盈餘成長持續支撐下，整體股市評價仍落在相對合理區間。

不過，中國信託投信也指出，現階段投資環境與過去已有明顯不同。傳統上，投資人常透過股債配置來分散風險，但近年隨著美國財政赤字擴大、債務壓力上升，以及利率波動加劇，債券避險功能已較過去弱化，股債相關性甚至由負轉正，使得傳統股債配置的分散效果下降。在這樣的市況下，投資組合管理的重點，已不再只是單純追求上漲，而是如何在參與市場成長機會的同時，也兼顧收益來源與波動控管。

在此背景下，追求超額報酬兼具風險控管的操作策略，可望成為近期台股ETF市場的新選擇。目前正在募集的主動中信台灣收益ETF（00406A），主要聚焦台股具成長性的投資標的，同時搭配掩護性買權（Covered Call）策略，透過賣出指數買權收取權利金，藉此增加收益來源，並在市場震盪時提供一定程度的緩衝效果，協助投資人兼顧台股中長線成長契機與高檔震盪下的風險管理需求。

00406A經理人張書廷表示，近期台股在權值股帶動下仍具表現空間，但指數快速墊高之後，盤面波動加大、類股輪動速度變快，投資難度也跟著提高，對投資人來說，現在更重要的不是一味追價，而是找到能同時兼顧成長參與及風險控管的配置工具；00406A透過主動選股搭配掩護性買權策略，在看好台股中長線動能的同時，也希望為投資組合增加收益來源，進一步提升面對震盪行情的應對能力。

張書廷進一步指出，台股長期報酬的核心，仍來自企業獲利成長，尤其在人工智慧應用持續擴散下，台灣半導體與科技供應鏈在全球產業鏈中的關鍵地位未變，長線仍具配置價值；但短線在市場情緒高昂、指數處於相對高檔之際，投資人更需要重視風險管理。00406A透過將選擇權權利金納入收益來源之一，讓基金除了股利與資本利得外，還能有更多元的收益基礎，有助於在震盪市況中提高投資組合的韌性。

中國信託投信表示，00406A採月配息機制，除股利與資本利得外，基金亦可運用掩護性買權策略收取之選擇權權利金，作為可分配收益來源。目前00406A正募集中，對於希望在台股高檔震盪環境下，兼顧收益需求、參與市場長線成長，並適度強化下檔保護力的投資人而言，可望成為近期台股配置上值得留意的新工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。