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美股連兩年平均漲二位數 卡位標普科技精選ETF迎爆發行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
1950年以來美國總統任期美股平均漲幅（資料來源：Bloomberg、台新投信整理）
1950年以來美國總統任期美股平均漲幅（資料來源：Bloomberg、台新投信整理）

台新投信指出，美國期中選舉將於今（2026）年11月舉行，根據歷史經驗，美國期中選舉年通常是波動較大一年，但選後期由於不確定性與避險情緒消除，加上各種政策利多陸續發酵，美股往往迎來強勁的慶祝行情。在期中選舉後一年（美國總統就任第三年），美股（標普500指數）平均漲幅高達21%，期中選舉後二年（美國總統就任第四年），美股（標普500指數）平均漲幅高達11%，投資人可利用短線震盪拉回卡位標普科技精選ETF，掌握後市爆發行情。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊表示，美國仍是基本面相對強勁的市場，S&P500已公布財報的企業中84% EPS高於預期，推動第1季盈餘成長率上修至15.1%；其中，資訊科技更是100.0%優於預期，科技業的核心驅動力依然強勁，隨著企業客戶端加速AIagent落地採用，市場對Token的需求加速成長，超大型CSP廠上修資本支出以鎖定未來的AI產能，由此次的財報可看出AI擴散的效應遍及各個供應鏈。分析師預估標普500指數企業2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）年成長率分別為11.7%、19.06%、16.8%，提供美股上漲的底氣。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊指出，美股企業遠期盈餘成長持續加速，預期成長率高達二位數，在過往相當罕見，主要是美國企業憑藉創新能力及產業領導地位，獲利強勁成長，並優於歐洲、日本及中國大陸其他三大經濟體，將持續吸引國際資金配置。投資人可以布局追蹤標普科技精選行業指數的標普科技精選ETF（009807），完整涵蓋美國科技產業的核心企業，鎖定美國科技的未來，從AI的硬體、軟體到雲端服務，投資美股可聚焦成長性科技與龍頭股，把握短線回檔進場機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

標普 美股 期中選舉

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