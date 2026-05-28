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00878配息增加...還僅花4天就填息！達人樂歪：1週內還漲3元、都忘記自己是高股息了
國泰永續高息（00878）在5月19除息0.66元之後，不知不覺利用4天交易日就完成填息！
在填息前我就認為以目前股市的熱度來說，要填息應該不是難事，沒想到00878配歷次新高的股息，還能在4天內就填息，「大環境」實在給了不少填息的優勢。
不僅如此，00878還在一週內長了3元，是不是忘了自己是高股息ETF啊？
◎感謝 Andyworld理財&家庭記事簿 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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