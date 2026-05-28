00878配息增加...還僅花4天就填息！達人樂歪：1週內還漲3元、都忘記自己是高股息了

國泰永續高息（00878）在5月19除息0.66元之後，不知不覺利用4天交易日就完成填息！

在填息前我就認為以目前股市的熱度來說，要填息應該不是難事，沒想到00878配歷次新高的股息，還能在4天內就填息，「大環境」實在給了不少填息的優勢。

不僅如此，00878還在一週內長了3元，是不是忘了自己是高股息ETF啊？

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