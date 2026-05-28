0050破103元還能買？周冠男一句話點醒散戶…網：聽他持續買進0050都賺爛了

台股近期持續創高，加權指數迅速站上4萬4千點，就連元大台灣50（0050）也正式突破103元大關。不少投資人看到價格一路飆漲後，開始擔心「現在是不是太高了？」、「還能不能買？」

對此，長期提倡指數化投資的政大財管系教授周冠男，再度用一句話回應市場焦慮，也讓PTT股板掀起大批網友討論。

周冠男近日在臉書提到，0050價格突破103元後，又有許多人跑來問他「現在好高了，還可以買嗎？」；對此他淡定表示，前年、去年也很多人問過一模一樣的問題，並直言：「你明年再來問我。」

這番發言延續他一貫強調的「長期持有、持續買進」理念。貼文曝光後，不少支持者分享自身經驗，有人表示聽從周冠男建議後，開始固定投入0050，甚至把高股息ETF轉換成市值型ETF，近年績效明顯改善。

也有投資人提到，經歷這兩年市場震盪與拉回後，更能理解長期投資的重要性，認為「專注本業、待在市場裡」反而是最簡單卻最困難的事。

不少網友認同周冠男的投資理念，認為0050看似簡單，但真正能長期抱住的人其實不多「聽他持續買進0050都賺爛了」、「事實就是這麼簡單，但還是一堆人做不到 知易行難」、「0050就是最沒風險的一步棋 這個都不敢買就別買股了」、「0050當存錢筒很棒啊」、「長抱0050就是確保你晚上能睡得安穩」。

另有支持者指出，周冠男多年來始終維持相同論點，並非短線喊盤「人家政大教授上市抱到現在」、「他都提倡幾年了」、「他是教授不是網紅」、「長期買進這本算台灣本土最紅的財金書之一了吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。