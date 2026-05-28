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台股今年漲幅逾50% 正2 ETF 助攻多頭行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股2026年以來氣勢如虹，加權指數大漲逾15,000點，漲幅逾五成，也帶動台股市值超越印度，躍居全球第五大市場，投資人積極透過台股正2 ETF放大投資績效，今年以來，國內掛牌的台股正2 ETF規模及受益人數亦皆大增逾200%。

國泰投信表示，台股受惠AI長線趨勢、企業獲利動能與資金行情挹注，整體市場結構持續轉強，後市仍具表現空間。對於看好台股、希望有效率參與大盤行情的投資人，可留意以追蹤台灣加權正向二倍效果為目標的國泰臺灣加權正2（00663L），作為掌握台股趨勢行情的工具。

00663L經理人蘇鼎宇表示，近期台股行情已不再只是台積電（2330）一枝獨秀，AI供應鏈與電子權值股輪動態勢愈趨明顯。台積電受先進製程產能吃緊、科技巨頭尋求供應鏈分散，以及市場傳出英特爾、三星技術提升積極搶單等因素影響，近日在跌破月線後雖重新站回，短線仍呈震盪；相較之下，台股AI供應鏈接棒上攻，聯發科（2454）受惠ASIC業務爆發、打入Google核心供應鏈激勵，外資全面調升目標價，電源管理、記憶體、PCB、成熟製程等族群亦表現強勢。

觀察台股加權指數今年4月27日至5月27日主要權值股表現，台積電上漲僅約2%，鴻海（2317）、台達電（2308）分別上漲逾一成、二成，聯發科則狂漲約九成，顯示資金正往AI伺服器、電源管理、記憶體、PCB、散熱、晶片設計與成熟製程等題材擴散。

另輝達執行長黃仁勳日前提及台灣「沒有能源，就沒有經濟成長」，也使市場聚焦電力與能源效率議題，帶動台達電等電源供應鏈大廠轉強，凸顯台股AI生態系已由多元供應鏈共同支撐。

蘇鼎宇說明，00663L為槓桿型ETF，主要透過期貨契約等工具，追求臺灣加權股價指數單日正向2倍報酬表現，適合對台股短中期行情具明確看法，並能承受較高波動風險的投資人。00663L具備交易便利、波段操作彈性高等特色，有助投資人以較低門檻參與台股大盤行情，若看好未來股市成長，可以適度透過正2 ETF掌握投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 印度 受益人數 00663L國泰臺灣加權正2

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