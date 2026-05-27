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45檔擁抱「雙聯」 漲相佳

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股昨（27）日再度創下歷史新高，其中聯電股價創32年新高，而聯發科收盤再創新天價，從近一月表現來看，聯電大漲97.0%，聯發科上漲77.4%，帶動持有雙聯（聯電、聯發科）張數高的台股ETF績效表現亮眼。

根據統計，在88檔台股ETF中，有45檔同時持有聯電與聯聯發科，以近一月績效來看，包括群益半導體收益（00927）、復華台灣科技優息、兆豐台灣晶圓製造、永豐台灣ESG等，漲幅都逾三成。

群益投信台股ETF研究團隊表示，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。科技股表現仍值關注，這當中不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，更增添其長期吸引力，可望為資金布局首選。

群益半導體收益ETF經理人謝明志分析，儘管台股目前評價面仍高於長期均值，但受惠於企業獲利預估維持雙位數年成長，為大盤高估值提供了紮實的基本面支撐，台股基本面的長線支柱未動搖。AI算力需求與CSP資本支出維持強勁，基本面對高檔估值的支撐力道持續。後市來看，6月COMPUTEX的AI題材行情可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯電 群益 台股

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